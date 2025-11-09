RETRO RÁDIÓ

Döbbenetes felvétel került elő Miló Viki férjéről: Így még senki sem látta a Házasság első látásra Attiláját

A világbajnok sportoló férje a műsor alatt is okozott már jó néhány meglepetést, de most olyasmit tett, amire senki sem számított. A Házasság első látásra sztárja egy teljesen új oldalát mutatta meg, amivel rengeteg rajongót levett a lábáról.

Megosztás
Szerző: Niki
Létrehozva: 2025.11.09. 10:00
meglepetéskoncert Miló Viki Házasság első látásra Rakonczai Viktor

A Házasság első látásra 3. évadának egyik legfurcsább párosa mindenképpen Miló Viki és Janicsek Attila, hiszen napról napra igencsak ingadozó a kapcsolatuk. A friss házasok olykor tesznek egy tétova lépést előre, majd kettőt hátra, így szinte lehetetlen megjósolni a kísérlet végére milyen viszonyban lesznek. Pedig a rajongók nagyon szurkolnak nekik, pontosabban Attilának, ugyanis sokakat levett a lábáról a viselkedésével. Ez az új felvétel pedig még több rajongót szerzett neki.

Házasság első látásra
Úgy tűnik, a nézők szemében Attila kiérdemelte a Házasság első látásra 2025-ös évadának legjobb pasija címet (Fotó: TV2)

A Házasság első látásra Miló Viki és Attila életében sem a nagy szerelmet hozta meg, hiába indultak neki hatalmas reményekkel a kísérletnek. Az esküvőn a vőlegény annyira odavolt az arájáért, hogy még egy dalt is előadott neki, pedig a násznép között profi énekesek is voltak, mint Bebe és Horányi Juli, de még így is bevállalta. Sikerült is jó néhány nézőt levennie ezzel a lábáról, na meg akkor még úgy tűnt, hogy Vikit is, de azóta minden elromlott. Viszont tegnap a Symbolban lépett fel Rakonczai Viktor, a Rakonczai Piano Garden című estjével, amin a Házasság első látásra szereplői is részt vettek. Sőt, nem csak hogy ott voltak, de Attila még a színpadra is kiállt a hatalmas közönség elé, és másodszor is előadta a „produkcióját”. A hölgyek egyenesen el voltak ájulva.

Miló Viki esküvője még harmóniában telt, de azután minden elromlott, így Attila most ezt próbálta felidézni (Fotó: TV2)

A Házasság első látásra Attilájára rengetegen szemet vetettek

Bár nagyon úgy tűnik, hogy a 49 éves férj szélmalomharcot vív, ha Viki kegyeibe akar férkőzni, de a szerepléssel semmiképp sem járt rosszul. A kommentelők között ugyanis rengeteg olyan nő akad, aki szívesen lecsapna rá.

Attila a legnormálisabb. Szerintem azóta biztos, hogy rengetegen bepróbálkoztak nála, és könnyen találhatna magának sokkal jobbat” – jelentette ki egy kommentelő.

Sajnálom, hogy Viki lett a párja, mert nekem nagyon szimpatikus, tuti lecsapnék rá, ha vége a műsornak

 – írta egy másik hölgy.

„Szerintem Viki megnyerte a lottó ötöst ezzel a pasival, mégsem értékeli. Pont az ilyen nők rontják el a rendes férfiakat” – ecsetelte még valaki.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Metropol Google News oldalán is!

Top hírek

Hírlevél-feliratkozás

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu