Döbbenetes felvétel került elő Miló Viki férjéről: Így még senki sem látta a Házasság első látásra Attiláját

A Házasság első látásra 3. évadának egyik legfurcsább párosa mindenképpen Miló Viki és Janicsek Attila, hiszen napról napra igencsak ingadozó a kapcsolatuk. A friss házasok olykor tesznek egy tétova lépést előre, majd kettőt hátra, így szinte lehetetlen megjósolni a kísérlet végére milyen viszonyban lesznek. Pedig a rajongók nagyon szurkolnak nekik, pontosabban Attilának, ugyanis sokakat levett a lábáról a viselkedésével. Ez az új felvétel pedig még több rajongót szerzett neki.

Úgy tűnik, a nézők szemében Attila kiérdemelte a Házasság első látásra 2025-ös évadának legjobb pasija címet (Fotó: TV2)

A Házasság első látásra Miló Viki és Attila életében sem a nagy szerelmet hozta meg, hiába indultak neki hatalmas reményekkel a kísérletnek. Az esküvőn a vőlegény annyira odavolt az arájáért, hogy még egy dalt is előadott neki, pedig a násznép között profi énekesek is voltak, mint Bebe és Horányi Juli, de még így is bevállalta. Sikerült is jó néhány nézőt levennie ezzel a lábáról, na meg akkor még úgy tűnt, hogy Vikit is, de azóta minden elromlott. Viszont tegnap a Symbolban lépett fel Rakonczai Viktor, a Rakonczai Piano Garden című estjével, amin a Házasság első látásra szereplői is részt vettek. Sőt, nem csak hogy ott voltak, de Attila még a színpadra is kiállt a hatalmas közönség elé, és másodszor is előadta a „produkcióját”. A hölgyek egyenesen el voltak ájulva.

Miló Viki esküvője még harmóniában telt, de azután minden elromlott, így Attila most ezt próbálta felidézni (Fotó: TV2)

A Házasság első látásra Attilájára rengetegen szemet vetettek

Bár nagyon úgy tűnik, hogy a 49 éves férj szélmalomharcot vív, ha Viki kegyeibe akar férkőzni, de a szerepléssel semmiképp sem járt rosszul. A kommentelők között ugyanis rengeteg olyan nő akad, aki szívesen lecsapna rá.

„Attila a legnormálisabb. Szerintem azóta biztos, hogy rengetegen bepróbálkoztak nála, és könnyen találhatna magának sokkal jobbat” – jelentette ki egy kommentelő.

Sajnálom, hogy Viki lett a párja, mert nekem nagyon szimpatikus, tuti lecsapnék rá, ha vége a műsornak

– írta egy másik hölgy.

„Szerintem Viki megnyerte a lottó ötöst ezzel a pasival, mégsem értékeli. Pont az ilyen nők rontják el a rendes férfiakat” – ecsetelte még valaki.