Miló Viki sokkoló vallomása mindenkit megdöbbentett: ,,A Covid alatt nem volt mit ennem"
Bár már rég maga mögött hagyta az élsportot, a Házasság első látásra ismert szereplője továbbra is sorra gyűjti a világbajnoki címeket. Miló Viki eddig négyszer bizonyult a világ legjobbjának méregdrága, elit vérvonalú kedvenceivel. A bajnoknő semmilyen körülmények között nem válna meg négylábú társaitól – még akkor sem, ha komoly bajba kerülne miattuk.
Nehéz dolga van annak a férfinak, aki Miló Viki szívében szeretne az első helyre kerülni, mert azt jelenleg tizenkét csivava foglalja el, akikkel az egykori élsportoló együtt él. A Házasság első látásrasztárja apró, méregdrága kedvenceit saját gyermekeiként kezeli, és szinte minden idejét velük tölti – írta meg a Bors.
Miló Viki a Beköltözve Hajdú Péterhez legújabb részében mesélt élete legfontosabb szereplőiről. Elmondta, hogy korábban szinte minden hétvégén részt vett kutyakiállításokon, de mára visszavett a tempóból, és kevesebbet jár versenyekre.
A Covid óta vissza kellett vennem, mert akkor nagyon elszegényedtem. De azért most is egy hónapban kétszer versenyen vagyunk. Fontos számomra, hogy a kutyáim folyamatosan kontroll alatt legyenek. Lássák őket a bírók és tudjam, hogy jó úton járok. Csak így tudok jó tenyésztő lenni. A kutyák tekintetében még maximalistább vagyok, mint a bokszban voltam
Miló Viki csivava tenyésztőként is top-kategória
Miló Viki a láthatóan meglepett Hajdú Péternek azt is elmondta, hogy kutyáiért döbbenetesen magas összegeket fizetnek. Azt is felfedte, milyen hatalmas ajánlatot kapott tenyészete legkülönlegesebb, igazi „csodaebének” számító kedvencéért.
A tenyésztés egy nagyon költséges hobbi. Igazából nagyon kevés profitot tehet vele realizálni. Nagyon féltem a „lányaimat”, így a tizenhárom év alatt ez most a negyedik alom. Sajnos az előző alomban egy orvosi műhiba miatt meghaltak a picik. Ebben az ügyben még most is folyik a pereskedés. Egyébként nálam egy hobbikutya kerül ezerötszáz euróba (580 ezer Forint), a csúcskategória pedig hatezerbe (2,3 millió Forint). A világ legjobb vérvonalaival dolgozom. A felnőtt kutyák pedig egy másik szint. A Covid alatt nem volt mit ennem, mivel két évig nem dolgoztam és a Vénuszomat harmincezer euróért (11,6 millió forint) akarták megvenni. Nem adtam oda a kutyát… Magyarországon én vagyok a top tenyésztő és a világ tíz legjobb kiállítója között is ott vagyok
– mesélte büszkén a TV2 Házasság első látásra sztárja.
