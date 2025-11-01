Miló Viki sokkoló vallomása mindenkit megdöbbentett: ,,A Covid alatt nem volt mit ennem"

Nehéz dolga van annak a férfinak, aki Miló Viki szívében szeretne az első helyre kerülni, mert azt jelenleg tizenkét csivava foglalja el, akikkel az egykori élsportoló együtt él. A Házasság első látásrasztárja apró, méregdrága kedvenceit saját gyermekeiként kezeli, és szinte minden idejét velük tölti – írta meg a Bors.

Miló Viki kiakadt, amikor meg akarták venni kedvencét (Fotó: YouTube)

Miló Viki a Beköltözve Hajdú Péterhez legújabb részében mesélt élete legfontosabb szereplőiről. Elmondta, hogy korábban szinte minden hétvégén részt vett kutyakiállításokon, de mára visszavett a tempóból, és kevesebbet jár versenyekre.

A Covid óta vissza kellett vennem, mert akkor nagyon elszegényedtem. De azért most is egy hónapban kétszer versenyen vagyunk. Fontos számomra, hogy a kutyáim folyamatosan kontroll alatt legyenek. Lássák őket a bírók és tudjam, hogy jó úton járok. Csak így tudok jó tenyésztő lenni. A kutyák tekintetében még maximalistább vagyok, mint a bokszban voltam

Miló Viki csivava tenyésztőként is top-kategória

Miló Viki a láthatóan meglepett Hajdú Péternek azt is elmondta, hogy kutyáiért döbbenetesen magas összegeket fizetnek. Azt is felfedte, milyen hatalmas ajánlatot kapott tenyészete legkülönlegesebb, igazi „csodaebének” számító kedvencéért.

A tenyésztés egy nagyon költséges hobbi. Igazából nagyon kevés profitot tehet vele realizálni. Nagyon féltem a „lányaimat”, így a tizenhárom év alatt ez most a negyedik alom. Sajnos az előző alomban egy orvosi műhiba miatt meghaltak a picik. Ebben az ügyben még most is folyik a pereskedés. Egyébként nálam egy hobbikutya kerül ezerötszáz euróba (580 ezer Forint), a csúcskategória pedig hatezerbe (2,3 millió Forint). A világ legjobb vérvonalaival dolgozom. A felnőtt kutyák pedig egy másik szint. A Covid alatt nem volt mit ennem, mivel két évig nem dolgoztam és a Vénuszomat harmincezer euróért (11,6 millió forint) akarták megvenni. Nem adtam oda a kutyát… Magyarországon én vagyok a top tenyésztő és a világ tíz legjobb kiállítója között is ott vagyok

– mesélte büszkén a TV2 Házasság első látásra sztárja.