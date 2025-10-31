„Ezt mind nekem köszönheti” – Miló Viki úgy érzi, híressé tette a férjét, akinek arany élete van mellette

A Házasság első látásra Miló Viki számára igazi hullámvasút. Azzal a céllal vágott a műsorba, hogy 47 évesen végre megtalálja a társát, és nem utolsósorban megértse, miért nem sikerült eddig ez. Utóbbira jórészt választ kapott: tinédzserkori traumája került felszínre. Az már más kérdés, hogy hogy alakul a kapcsolata a férjével… Mindenesetre most az egy hónapos házassági évfordulójukat ünneplik, Viki pedig meglepő eszmefuttatást vezetett le.

Miló Viki és Janicsek Attila számára nem fenékig tejfel a Házasság első látásra kalandja (Fotó: TV2)

„Egy hónapja volt az esküvőnk”

Miló Viki és Janicsek Attila számára a mézeshetek igencsak keserűre sikerültek, de úgy fest, mostanra elcsendesülnek körülöttük a hullámok. A péntek esti adásban egy különleges vízi sportot próbálnak ki, ami közben kellemesen tudnak beszélgetni.

„Egy hónapja volt az esküvőnk” – jelzi Attila, mire Viki nevetve elmélázik:

„Kibírtunk egy hónapot? Nehezen bírtam, őszintén. Neked sem volt leányálom, nem? Akkor ezt elmondhatom, egy hónapig biztos, hogy házas voltam.”

És figyi, te a Miló Vikinek vagy a férje. Híres leszel! Ez mind tök jó!

– közli férjével, Janicsek Attila a Házasság első látásra szereplője.

Miló Viki úgy gondolja: az ő férjének van a legjobb dolga! (Fotó: TV2)

Jól sül el a Házasság első látásra Attila számára? „Ezt mind nekem köszönheti”

Miló Viki aztán a sikeres reality kamerái előtt kifejti:

„Csodálkozom, hogy egy hónapig kibírtam az Attila mellett. Kemény egy hónap volt. Megjártam a poklok poklát. Ha belegondolok, két-három pár órás program volt, amikor jól éreztem magam. A többi pedig nem volt kellemes számomra.”

Egyébként szerintem az Attilának van a legjobb és legkönnyebb dolga. Ha kikerülünk a kísérletből, a tévéből kijött ember ugye mindig érdekesebb mások számára. És ezt mind nekem köszönheti. Úgyhogy tök jó az Attilának!

– lelkesedik a feleség, akit korábban a férfi közelsége, sőt pillantása is mélységesen kiborított.