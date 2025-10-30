A Házasság első látásra szereplője csúnyán beszólt a pszichológus Melindának

A Házasság első látásra című reality harmadik évadának elején sokak számára a nagybetűs álompár Deák Rebeka és Horváth Zsolt volt, a két művészlélek nagyon egymásra hangolódott. Azonban ahogy telnek a hetek, úgy kezdenek felszínre törni a problémák.

Házasság első látásra Rebekája nem értett egyet a pszichológus okfejtésével (Fotó: TV2)

„Én meg őt hagyom, hogy szabadon keringjen”

A Házasság első látásra szereplői időről időre közösen összegyűlnek, hogy párjukkal leüljenek a pszichológusokkal szemben. Ezúttal Rebeka így fogalmazott kettejükről:

„A párkapcsolatunkon belül még mindig a fejvágás, amit ő nem tud elfogadni. Hogy néha az arcommal előbb reagálok, mint hogy megszólalnék. Ez olyan, mint a gesztikulálás a kezemmel” – védekezett Rebeka. „Zsolt nem tudja, de én magamban tudom, hogy mennyit változtattam magamon, mióta kapcsolatban vagyunk. Én meg őt hagyom, hogy szabadon keringjen, arra menjen, amerre szeretne” – fogalmazott a feleség, ám a pszichológusok kérdéseire kiderült, hogy Rebekát is zavarja egy s más. Például ha Zsolt zsebéből kikandikál a telefonja csücske! Vagy ha hangosan vesz levegőt, ásít…

Rebeka úgy érezte, mindez más lapra tartozik, és ki is fakadt:

„Tényleg ennyire tragikus, hogy egy nő arcokat vág?”

Tóth Melinda pszichológus így érvelt:

„Baj, ha őt zavarja! Ahogy nálad ingerküszöböt üt a telefon csücske, úgy nála ingerküszöböt üt, hogy vágsz egy pofát. Lehet, hogy nem azt mondod, hogy: figyelj, ez tök hülyeség, hogy téged ez érint: hanem mögé gondolsz a pofavágásodnak? Mert a pofavágásunk mögött van egy gondolat. A pofád az összhangban van veled. Az lenne számodra egy jó fejlődési ív, ha az érzéseid és a tudatod gyakrabban találkoznának” – fogalmazott Melinda, aki láthatóan nem győzte meg Rebekát minderről. Sőt, a friss feleséget máig zavarhatta az ominózus beszélgetés. Szerda este ugyanis közösségi oldalán reagált Tóth Melinda eszmefuttatására.

A Házasság első látásra szakértője, Tóth Melinda pszichológus szavai nem találtak célba Rebekánál? (Fotó: TV2)

Házasság első látásra Rebekája kifakadt

„Először is arcunk van, nem pofánk. A mai rész után annyi hozzáfűznivalóm lenne, hogy kérlek, tudjuk megkülönböztetni az arcot és a pofát. Pofája a lónak van. Arca az embernek. Nem szeretem, amikor valaki saját magára úgy hivatkozik, hogy »valami baj van a pofámmal«, mert ez a szó egyszerűen nem szép, és valahogy lealacsonyítja azt, akiről szól. Az arc az ember méltóságát, személyiségét, kifejezőerejét hordozza. Az arcunk az, amin keresztül láthatóvá válunk a világnak, a tekintetünk, a mosolyunk, az érzelmeink mind ott élnek rajta. A pofa ezzel szemben egy nyersebb, állatiasabb kifejezés. (...) Az arcunk nemcsak egy testrész, hanem annak a jele, hogy emberek vagyunk, érző, gondolkodó lények, akiknek van méltósága és önbecsülése” – fejtegette az énekesnő, akinek a napokban debütált új dala.