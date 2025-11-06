Vége van! Válnak a Házasság első látásra sztárjai: mindenkit sokkoltak

A Házasság első látásra 2025-ös évadában is egymást érik a váratlan fordulatok, hiszen először Kármen és Dani balhéja döbbentette le a rajongókat, majd Peti és Anna nyilvános összeveszése sokkolt mindenkit. Ezek után már Rebeka és Zsolt szakítása hab volt a tortán, akiket most Petiék is követtek. Sőt, míg az énekesnő és férje úgy döntöttek, hogy a kapcsolatuk romantikus részét lezárva is folytatják a kísérletet házasokként. Anna és Peti viszont már ennek sem látják értelmét.

A Házasság első látásra Anna és Peti számára viharos véget ért (Fotó: MATE KRISZTIAN / TV2)

A Házasság első látásra Peti és Anna számára leginkább a kommunikációs nehézségeken csúszott félre, ugyanis mindketten csak a maguk igazát hajtogatják, ezzel folyamatosan meghazudtolva a másikat. A szigorú értékrendekkel rendelkező feleség ugyanis azt állítja csókolóztak és összebújtak férjével, míg a vállalkozó mindezt csak puszinak titulálta. Ennek feloldásában már Rita és Attila is igyekezett segíteni, de nem sok sikerrel. A fiatalok most a Házasság első látásra pszichológusainak jelentették be, hogy válni szeretnének.

Én mindenképpen szeretném elindítani a válást, de szerintem ezzel te is így vagy

– jelentette ki Peti Annára nézve

„Szerintem semmi keresni valónk egymás mellett. Aki egy nővel így bánik, mint te, arra nem tudok mit mondani. De arra nem is nagyon lehet, amit te tettél Peti. Zárásként még annyit szeretnék mondani, hogy ha véget ér ez a kísérlet, én akkor is tükörbe tudok majd nézni, ő viszont számoljon el a lelkiismeretével, mert én tényleg elhittem, hogy ez igazi, és ebből lesz valami” – válaszolta Anna.

A Házasság első látásra Jagicza Petije nagyon csalódott a kapcsolatuk végkimenetele miatt (Fotó: TV2 / hot! magazin)

A Házasság első látásra sztárjai feladták

Ezek után a szakértők is azt látták a legjobbnak, ha a fiatalok számára itt befejeződik a kísérlet, és lezárják ezt a kapcsolatot.

Az, hogy a kísérlet még a vége előtt így zárult, nyilván sz*r érzés, ezt nem tudom szebben mondani. Főleg, hogy mi úgy indultunk ennek neki, hogy ez akár még jó is lehet, és törekszünk erre, de ez most teljesen felborult

– vallotta be megtörten Peti.