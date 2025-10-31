A Házasság első látásra sztárja bántalmazónak érzi a férjét: Már nem is beszél vele pszichológus nélkül

A Házasság első látásra 2025-ös évadában is egymást érik a váratlan fordulatok, mint például Anna és Peti robbanásszerű balhéja is. Eddig úgy tűnt, a fiatalok között minden rendben van, de egyik napról a másikra valami megváltozott. A csoportos terápián végül annyira összevesztek, hogy levették a gyűrűiket, majd Anna el is költözött Petitől. Az ominózus vita óta most találkoztak először, Rozs Erika szexuálpszichológus jelenlétében. Ám a probléma csak még tovább mélyült a javulás helyett.

A Házasság első látásra Peti és Anna számára mára inkább küzdelem, mintsem egy szerelmi történet, és úgy tűnik, nincs visszaút (Fotó: Máté Krisztián, TV2)

Jagicza Peti és Dudás Anna házassága mondhatni romokban hever, most mégis találkoztak, hogy megpróbálják rendbe hozni a dolgaikat, de a feleség nem akart kettesben találkozni a férjével. Így a programon a Házasság első látásra szexuálpszichológusa is jelen volt, aki maga is ledöbbent, hogy milyen rossz a helyzet. Anna egyenesen bántalmazónak tartja Petit.

„Ott az autóban romlott el, ahogy akkor beszélt velem, ott bennem egy világ tört össze” – jelentette ki Anna.

Azt érzem bántalmazásnak, hogy olyan dolgokat mondott nekem az autóban, amik abszolút nem fedték a valóságot. Úgy sértett meg, hogy előző este még jó voltam neki

– tette még hozzá.

„Olyan vékony jégen táncolunk, hogy ebből ez nagyon kétértelmű. Nem történt közöttünk szexuális kapcsolat, és ez egy nagyon fontos alap, amit szerintem te is tudsz igazolni” – reagált idegesen Peti.

Hiába volt Dudás Anna és Jagicza Peti a Házasság első látásra 3. évadának leszebb párja, ma már ennek nyoma sincs, szinte rosszabb a helyzet, mint Miló Vikiéknél (Fotó: Máté Krisztián/TV2)

A Házasság első látásra Anna számára rémálommá vált

A pszichológus végül azt is kimondta, hogy Anna úgy érzi, a férje bántalmazta őt azáltal, ahogy beszélt vele, amin a fiatal vállalkozó nagyon felháborodott.

Ezek nagyon terhelő megfogalmazások. És azt gondolom, hogy a szavak súlyossága nem egyenrangú a mi kapcsolatunkban történtekkel. Az, hogy a kocsiban bántóan fogalmaztam, azt ebben a nexusban elismerem, de azt, hogy bántalmazó lettem volna, azt nem

– szögezte le.

„Egy hónapon keresztül én voltam a legtürelmesebb, meg a legtörődőbb férfi, most pedig 24 óra alatt beforgunk abba, hogy én milyen rossz, meg bántalmazó ember vagyok. Ez nagyon nem én vagyok. Az, hogy ő úgy akar leszállni erről a vonatról, amire felült, hogy mindenki azt gondolja, hogy szegény Anna, az nem probléma, de ez rám nézve ne legyen terhelő, mikor nem tettem terhelő dolgot” – jelentette még ki később Peti.