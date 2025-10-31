A Házasság első látásra sztárja bántalmazónak érzi a férjét: Már nem is beszél vele pszichológus nélkül
A friss házasok kapcsolata villámcsapásszerűen romlott meg, ami nemcsak a nézőket, hanem még a szereplőtársaikat is váratlanul érte. A Házasság első látásra Annája már nem is beszélget férjével pszichológus jelenléte nélkül.
A Házasság első látásra 2025-ös évadában is egymást érik a váratlan fordulatok, mint például Anna és Peti robbanásszerű balhéja is. Eddig úgy tűnt, a fiatalok között minden rendben van, de egyik napról a másikra valami megváltozott. A csoportos terápián végül annyira összevesztek, hogy levették a gyűrűiket, majd Anna el is költözött Petitől. Az ominózus vita óta most találkoztak először, Rozs Erika szexuálpszichológus jelenlétében. Ám a probléma csak még tovább mélyült a javulás helyett.
Jagicza Peti és Dudás Anna házassága mondhatni romokban hever, most mégis találkoztak, hogy megpróbálják rendbe hozni a dolgaikat, de a feleség nem akart kettesben találkozni a férjével. Így a programon a Házasság első látásra szexuálpszichológusa is jelen volt, aki maga is ledöbbent, hogy milyen rossz a helyzet. Anna egyenesen bántalmazónak tartja Petit.
„Ott az autóban romlott el, ahogy akkor beszélt velem, ott bennem egy világ tört össze” – jelentette ki Anna.
Azt érzem bántalmazásnak, hogy olyan dolgokat mondott nekem az autóban, amik abszolút nem fedték a valóságot. Úgy sértett meg, hogy előző este még jó voltam neki
– tette még hozzá.
„Olyan vékony jégen táncolunk, hogy ebből ez nagyon kétértelmű. Nem történt közöttünk szexuális kapcsolat, és ez egy nagyon fontos alap, amit szerintem te is tudsz igazolni” – reagált idegesen Peti.
A Házasság első látásra Anna számára rémálommá vált
A pszichológus végül azt is kimondta, hogy Anna úgy érzi, a férje bántalmazta őt azáltal, ahogy beszélt vele, amin a fiatal vállalkozó nagyon felháborodott.
Ezek nagyon terhelő megfogalmazások. És azt gondolom, hogy a szavak súlyossága nem egyenrangú a mi kapcsolatunkban történtekkel. Az, hogy a kocsiban bántóan fogalmaztam, azt ebben a nexusban elismerem, de azt, hogy bántalmazó lettem volna, azt nem
– szögezte le.
„Egy hónapon keresztül én voltam a legtürelmesebb, meg a legtörődőbb férfi, most pedig 24 óra alatt beforgunk abba, hogy én milyen rossz, meg bántalmazó ember vagyok. Ez nagyon nem én vagyok. Az, hogy ő úgy akar leszállni erről a vonatról, amire felült, hogy mindenki azt gondolja, hogy szegény Anna, az nem probléma, de ez rám nézve ne legyen terhelő, mikor nem tettem terhelő dolgot” – jelentette még ki később Peti.
