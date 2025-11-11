Házasság első látásra: elképesztő melleket villantott az új évad sztárja

Miközben napról napra láthatjuk párkapcsolata alakulását a TV2-n, addig a Házasság első látásra című reality aktuális évadának sztárja, Deák Rebeka, aki Horváth Zsoltnak mondta ki a boldogító igent, ugródeszkaként használja a műsor hozta népszerűségét a zenei karrierjéhez. A zenei világban Beccaként ismert énekesnő Amerikában forgatta legújabb klipjét a Nagy falat című slágeréhez, s mint friss Instagram-posztjából kiderül, már készül a folytatás. A folytatás pedig még szexibbnek ígérkezik...

Házasság első látásra: Rebeka és Zsolt álompárnak indult... (Fotó: TV2)

Talán még sosem volt ennyire szexi Házasság első látásra Rebeka

„Eszméletlen hosszú hétvégém volt! Ugyanis a hétvégén leforgott az új dalom klipje! Egyelőre nem szeretnék túl sok részletet elárulni, de nagyon izgatott vagyok, és alig várom, hogy lássátok, min dolgoztunk. Ugyanaz az érzés kavarog bennem, mint amikor a Nagy falat című dalomat mutattam be nektek először. Hamarosan elkezdek megosztani róla néhány kulisszatitkot…”

– írta Instagram-oldalán Deák Rebeka. Becca már a Nagy falat című dal klipjében is szexi volt, ám a friss fotója alapján, melyen elképesztő melleket villantott, még izgalmasabb mozgókép várható. Erre utal friss bejegyzése utolsó mondata is: „Maradjatok velem, mert izgalmas dolgok jönnek!”