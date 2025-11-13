Rájöttek a rajongók a Házasság első látásra sztárjának titkára?
Az idei évad egyik legfontosabb kérdése kétségtelenül az volt, hogy mi történt Anna és Peti között. Folyamatosan lázban tartották a Házasság első látásra nézőit. A teljes igazságot talán sosem tudjuk meg. Vagy mégis?
Az utóbbi hetekben nagyon kevés adás volt, amiben ne jött volna fel a téma: Anna és Peti között puszi volt vagy csók? Fontos lett volna tisztázni, ugyanis a pár házassága elsősorban emiatt ment tönkre, ez vezetett a végzetes elhidegüléshez. A kapcsolat bár nagyon szépen indult és úgy tűnt, nagy lesz az összhang, mégis csúfos véget ért. A Házasság első látásra rajongói között megoszlanak a vélemények: vannak, akik Petit támogatják, sokan viszont Anna mellé álltak. De akadnak olyanok is, akik sokkal komolyabb titkot sejtenek.
Házasság első látásra Peti titkol valamit?
Kevés komolyabb visszhangot kiváltó esemény volt az idei évad során, mint Anna és Peti kapcsolata. Erős viták alakultak ki, hogy kinek lehet igaza és a nézők között nagyon megoszlanak a vélemények.
Anna nem őszinte, látszik rajta. Petit sajnálom. Pedig aranyosak voltak együtt
– írja egy kommentelő.
„Anna mond igazat... Az eleje óta látszik” – vélekedik ellentétesen egy másik néző.
De ennél sokkal komolyabb pletykák is szárnyra kaptak.
A Házasság első látásra szereplői sem tudták, mi lehetett Anna és Peti között
A műsor követői és szereplői egyszerűen nem tudták hova tenni, miért nem sikerült megegyeznie Annának és Petinek a csók-nem csók kérdésben. Születtek egészen hajmeresztő megfejtések is, amik Petinél sejtettek hazugságot. A sztár nem véletlenül titkolózott: nem akarta, hogy kiderüljön, valójában mi történt közte és Anna között, és erre nagyon komoly oka volt.
Petit várja kinn a barátnője! Pénzért vállalta, ismert akart lenni!
– vélekedik egy rajongó.
„A Peti miért tagad? Miért tagadja le egy férfi?! Talán, mert megígérte otthon, hogy nem lesz semmi???” – írja egy másik néző, aki egyértelműen Annának hisz.
„Hát most, hogy így leírtad, lehet benne valami” – csatlakoztak rá többen is.
Ha ez igaz lenne, akkor vajon miért jelentkezett Peti a műsorba? Valóban csak a népszerűség kedvéért? Tényleg megígérte volna a párjának, hogy nem fog történni semmi az újdonsült feleségével, és csak a népszerűség miatt akart a műsorba kerülni? Ráadásul a nézőknek arra is van tippje, ki lehet ez a bizonyos barátnő.
Ki az a titokzatos lány Peti mellett?
Petinek egyetlen vendége volt az esküvőjén, a férfi legjobb barátja. Szandi kísérte el őt, és nem sok idő kellett a műsor rajongóinak, hogy ezekből a tényekből levonják a következtetést: Szandi, aki ráadásul rettentően sarkos véleménnyel van Annáról és a legközelebb áll Petihez, tökéletesen beleillik az összeesküvés-elmélet képletébe.
Az ötlet hajmeresztőnek tűnik és rettentő izgalmasan hangzik, de hogy a nézőkből valódi nyomozó váljon, az kissé még várat magára. A valóság ugyanis ennél sokkal kevésbé izgalmas.
A műsor indulását egy nagyon hosszú folyamat előzi meg minden jelentkezőnek, és gyakorlatilag kizárt, hogy ilyen megtörténjen. A Házasság első látásra sztárja maga is látta ezeket a kommenteket és meglepődött a nézők kreativitásán.
Olvastam, nagyon jókat mosolyogtam rajta
– mesélte lapunknak nevetve Peti.
„Ahogy elmondta Szandi is meg én is, nagyon régi barátok vagyunk, soha nem volt közünk egymáshoz. Nem is terveztük, nem is tervezzük. Abszurd még a feltételezés is” – folytatta a sztár. „Ha tisztában lennének azzal, milyen hosszú, komoly procedúra, hogy valaki bekerüljön ebbe a műsorba, nem feltételeznének ilyet. Alapvető kizáró ok lenne. Teljesen szembe menne mindennel, amit ez a kísérlet képvisel. Akinek van kint kapcsolata, az semmiképp sem kerülhet be ebbe a kísérletbe. Ráadásul Szandinak párja volt az esküvőm idején. Ő is ott lett volna, csak végül nem vállalta a forgatást” – tisztázta a helyzetet Peti.
