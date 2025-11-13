Rájöttek a rajongók a Házasság első látásra sztárjának titkára?

Az utóbbi hetekben nagyon kevés adás volt, amiben ne jött volna fel a téma: Anna és Peti között puszi volt vagy csók? Fontos lett volna tisztázni, ugyanis a pár házassága elsősorban emiatt ment tönkre, ez vezetett a végzetes elhidegüléshez. A kapcsolat bár nagyon szépen indult és úgy tűnt, nagy lesz az összhang, mégis csúfos véget ért. A Házasság első látásra rajongói között megoszlanak a vélemények: vannak, akik Petit támogatják, sokan viszont Anna mellé álltak. De akadnak olyanok is, akik sokkal komolyabb titkot sejtenek.

A Házasság első látásra Anna számára nem hozott szerelmet (Fotó: Máté Krisztián/TV2)

Házasság első látásra Peti titkol valamit?

Kevés komolyabb visszhangot kiváltó esemény volt az idei évad során, mint Anna és Peti kapcsolata. Erős viták alakultak ki, hogy kinek lehet igaza és a nézők között nagyon megoszlanak a vélemények.

Anna nem őszinte, látszik rajta. Petit sajnálom. Pedig aranyosak voltak együtt

– írja egy kommentelő.

„Anna mond igazat... Az eleje óta látszik” – vélekedik ellentétesen egy másik néző.

De ennél sokkal komolyabb pletykák is szárnyra kaptak.

A Házasság első látásra 2025-be nagy reményekkel vágott bele Peti (Fotó: TV2/hot! magazin)

A Házasság első látásra szereplői sem tudták, mi lehetett Anna és Peti között

A műsor követői és szereplői egyszerűen nem tudták hova tenni, miért nem sikerült megegyeznie Annának és Petinek a csók-nem csók kérdésben. Születtek egészen hajmeresztő megfejtések is, amik Petinél sejtettek hazugságot. A sztár nem véletlenül titkolózott: nem akarta, hogy kiderüljön, valójában mi történt közte és Anna között, és erre nagyon komoly oka volt.

Petit várja kinn a barátnője! Pénzért vállalta, ismert akart lenni!

– vélekedik egy rajongó.

„A Peti miért tagad? Miért tagadja le egy férfi?! Talán, mert megígérte otthon, hogy nem lesz semmi???” – írja egy másik néző, aki egyértelműen Annának hisz.

„Hát most, hogy így leírtad, lehet benne valami” – csatlakoztak rá többen is.

Ha ez igaz lenne, akkor vajon miért jelentkezett Peti a műsorba? Valóban csak a népszerűség kedvéért? Tényleg megígérte volna a párjának, hogy nem fog történni semmi az újdonsült feleségével, és csak a népszerűség miatt akart a műsorba kerülni? Ráadásul a nézőknek arra is van tippje, ki lehet ez a bizonyos barátnő.