Házasság első látásra Peti őszinte vallomása: "Sosem fogyasztok alkoholt"

Még csak 25 éves, de már most rendkívül tudatosan építi az életét. A Házasság első látásra szereplője pontosan tudja, mit akar, és nemcsak a karrierjében, hanem a magánéletében is a tartós, valódi érzéseket keresi.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.11.10. 10:30
Jagicza Peti TV2 Házasság első látásra

Mindössze 25 éves, mégis komoly szándékkal vágott bele Jagicza Péter a TV2 sikerműsorába, a Házasság első látásra című realitybe. Úgy érzi, eljött az ideje, hogy megtalálja azt a nőt, akivel valóban közös jövőt építhet – akár egy életre szólót.

Házasság első látásra Jagicza Péter: „Érzem, hogy valami hiányzik” (Fotó: TV2 / hot! magazin)

Jagicza Péter szépségipari forgalmazó

Jelenleg a saját vállalkozásomban dolgozom, szépségipari forgalmazóként, ami már két éve teljesen kitölti az életemet” – kezdte lapunknak Péter. „Ez a fő tevékenységem, és bár imádom, azért érzem, hogy valami hiányzik. A párkapcsolatok terén eddig inkább rövid, intenzív időszakok jellemezték az életemet – mindig nagy érzelmekkel, de gyors lefolyással. Bízom benne, hogy a műsor szakértői most olyan párt találnak nekem, akivel tényleg hosszú távra szólhat a történetünk. Alapvetően jövőorientált ember vagyok, nem a „majd lesz valahogy” típus. Viharban születtem, így bár vágyom a nyugalomra, valahol a viharban érzem magam igazán otthon” – tette hozzá mosolyogva. 

Maximalista vagyok, mindig a legtöbbet hozom ki a napomból, és talán pont ez az, ami sokszor nehézséget okozott a kapcsolataimban. Amikor megismerkedem valakivel, teljesen megnyílok, odaadom magam, de sokan ettől inkább megijednek. Nem vagyok egy éjszakázós, bulizós típus, sosem fogyasztok alkoholt. Egyszerűen csak fegyelmezetten élek, mert tudom, hova szeretnék eljutni

– árulta el magáról a vállalkozó.

A szakértők Dudás Annával hozták össze Pétert, akivel sokáig türelmes volt (Fotó: TV2 / hot! magazin)

Házasság első látásra Dudás Anna és Jagicza Péter álompárnak indult

Péter számára fontos, hogy a jövendőbelije ne csak társként, hanem önálló egyénként is boldog és sikeres lehessen. Úgy véli, egy igazi kapcsolatban mindkét félnek meg kell adni a szabadságot és a teret ahhoz, hogy kibontakozhasson.

Én mindig úgy gondolkodtam, hogy a mellettem lévő ember teljesedjen ki, és mindenben támogattam is” – mesélte Péter. „Minden kapcsolatom során igyekeztem szárnyakat adni a páromnak, sosem tiltottam meg semmit, és ha bulizni akart, akár el is kísértem, de én magam nem ott érzem jól magam. Engem inkább a jövő, a tervezés és a család biztonsága motivál. Olyan közegben nőttem fel, ahol a gyerekek és a családi egység volt a legfontosabb, és ezt a mintát szeretném majd továbbadni a saját gyerekeimnek is” – magyarázta Péter

További érdekes sztártörténeteket olvashat a friss hot! magazinban (Fotó: hot! magazin)

 

 

