Házasság első látásra: „Vágyom rá, hogy egy nap anya lehessek” – árulta el a műsor sztárja

Micsdoa plusz, micsoda eredmények! A Házasság első látásra című reality aktuális évadában két házaspár is különleges pluszt kapott, ami elképesztő változást idézett elő. Rita és Sanya egy kutyust, Rebeka és Zsolt pedig két kislányt kapott kölcsön. A gazdi szerep még inkább segített az érettebb korú pár kapcsolatában jó ideje látható pozitív fejlődés megerősítésében, ahogy az énekesnő és a grafikus „szülővé válása” is kifejezetten jól sült el. Már a bemutatkozáskor látszott, hogy mennyire élvezik az új helyzetet, a zenei világban Becca néven ismert énekesnő friss vallomása pedig még többet elárul minderről.

Házasság első látásra Rebeka és Zsolt új oldalát mutatta meg, amikor egy napra „szülővé válhatott” (Fotó: TV2)

Házasság első látásra – extrákkal, extra eredménnyel

„Ha az a kérdés, melyik nap volt a kedvencem a kísérlet alatt, csípőből vágom rá: a közös napunk a csajokkal! Nem titkolom, vágyom rá, hogy egy nap anya lehessek és ebben a műsorban ezt is kipróbálhattam egy kicsit. Nati és Jázmin teljesen feltöltötték a lelkemet. A legnehezebb napok után jó volt kapcsolódni hozzájuk, abba a csodaszép, gyermeki világba, amiben ők élnek. Az a rengeteg gyönyörű gondolat és határtalan lehetőség, ami az ő tudatukban van, felbecsülhetetlen. Hatalmas köszönet a szülőknek, hogy «lízingelhettük» a lányokat, és egy napra megmutathatták nekünk, mivel jár az anyai szerep.”

– írta Instagram-oldalán Deák Rebeka.