Fájdalmasan kínos! A Házasság első látásra Sanyája párcserét ajánlott feleségének

Varga Sanya a Házasság első látásra talán legmegosztóbb karaktere. A férfi kezdetekben faragatlanul viselkedett feleségével, ám látszólag ő fejlődött a legtöbbet az elmúlt hetekben a pszichológusok hatására. Nagy nehezen barátivá szelídült kapcsolatuk Ritával, ám Sanya most bizarr játékkal borzolta fel a kedélyeket.

Párcsere a Házasság első látásra csapatában?!

A közös vacsoránál Sanya felvetette, hogy mi lenne, ha párcserére lenne lehetőség… El is árulta, neki ki lenne a zsánere!

„Ez a típus, mint Réka, nekem nagyon bejön. Csak ugye fiatal. De ha Réka előbb születik 20-25 évvel, akkor igazán el tudtam volna képzelni magam mellé. Bár nekem a gyerekek anyukája majdnemhogy ilyen volt, sőt, még picit jobb volt. Ezért is az ideálom az ilyen típusú nő” – érvelt Sanya.

Felesége, Rita kissé szemforgatva elmondta:

„Korábban volt már köztünk róla szó, hogy neki ő tetszik. Dekoratív, lehet úgy mutogatni…” – mondta Rita, aki válaszul Laci humorát és Zsolt csibészségét méltatta.

Nem mindenki rajongott a játékért

A többiek is sorra kerültek. Réka elárulta, hogy az előző évadokból Laci tetszene neki. De leginkább egy „kétajtós szekrényre” vágyott volna, ám Dani neki már túl nagy lenne.

Réka férje sem maradt csendben, Ricsi többször elmondta már, hogy a természetes szépséget szereti, a társaságból pedig Rebeka jön be neki leginkább.

Voltak, akik a házastársukra voksoltak, így a hősszerelmes Janicsek Attila Miló Vikit jelölte ki, a bokszbajnoknő nem viszonozta a kedvességét: ő Dani és Laci személyiségét gyúrná össze a tökéletes ideál eléréséhez.

Kármen nyíltan ellenezte a bizarr játékot, de azért elmondta, hogy külsőre elégedett Danival, aki viszonozta az érzést. Szakításuk ellenére Zavira is Lacit emelte ki, aki inkább diplomatikusan kikerülte a válaszadást.

Zsolt szerint Réka és Rebeka között van a tökéletes nő, amiben Jagnicza Peti osztotta a véleményét, aki azért hozzátette, a vitáik ellenére Anna is tökéletes lehetett volna számára. Rebeka is mixelne: elmondása szerint belsőre Peti, külsőre Zsolt az ideálja.