Házasság első látásra: álomszép dekoltázst villantott az új évad sztárja

Mintha az első pillanattól fogva átok ülne Rita és Sanya kapcsolatán: a Házasság első látásra című reality új évadában az érettebb párnál jelentkeztek elsőként a nehézségek. Sanyának nincs ínyére Rita, aki egy korát meghazudtolóan laza, ötvenes anyuka benyomását kelti, ám nem hagyja szó nélkül férje beszólásait, verbális durvaságait.

Házasság első látásra: úgy tűnik, Rita és Sanya házassága mindkét fél számára embert próbáló (Fotó: TV2 / hot! magazin)

Házasság első látásra Rita merész fotót posztolt magáról

Szédítő dekoltázst és fekete csipkemelltartót villantott Instagram-oldalán Sanya felesége, a szexi kép pedig megtetet a hatását a rajongók körében. Íme néhány lelkes hozzászólás:

„Lehet még jelentkezni férjnek?”

„A helyedbe biztos, hogy leütöttem volna Sanyi bácsit!!!”

„Fantasztikus Nő vagy!!! Azt várom, hogy a Fiad mikor üti le azt a f*sz Sanyát”

„Szép, csinos nő vagy és értékes”

Úgy tűnik, többen összetennék a két kezüket egy olyan nőért, mint Házasság első látásra Rita!