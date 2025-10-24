RETRO RÁDIÓ

Házasság első látásra: álomszép dekoltázst villantott az új évad sztárja

Kivillant a fekete csipkemelltartó. A Házasság első látásra sztárja nem szégyenlős.

Megosztás
Szerző: B.P.
Létrehozva: 2025.10.24. 14:00
Házasság első látásra csipkemelltartó dekoltázs

Mintha az első pillanattól fogva átok ülne Rita és Sanya kapcsolatán: a Házasság első látásra című reality új évadában az érettebb párnál jelentkeztek elsőként a nehézségek. Sanyának nincs ínyére Rita, aki egy korát meghazudtolóan laza, ötvenes anyuka benyomását kelti, ám nem hagyja szó nélkül férje beszólásait, verbális durvaságait.

Fűzfa Rita, a Házasság első látásra szereplője: "Volt már fiatalabb párom" - Metro
Házasság első látásra: úgy tűnik, Rita és Sanya házassága mindkét fél számára embert próbáló (Fotó: TV2 / hot! magazin)

Házasság első látásra Rita merész fotót posztolt magáról

Szédítő dekoltázst és fekete csipkemelltartót villantott Instagram-oldalán Sanya felesége, a szexi kép pedig megtetet a hatását a rajongók körében. Íme néhány lelkes hozzászólás:

„Lehet még jelentkezni férjnek?”

„A helyedbe biztos, hogy leütöttem volna Sanyi bácsit!!!”

„Fantasztikus Nő vagy!!! Azt várom, hogy a Fiad mikor üti le azt a f*sz Sanyát”

„Szép, csinos nő vagy és értékes”

Úgy tűnik, többen összetennék a két kezüket egy olyan nőért, mint Házasság első látásra Rita!

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Metropol Google News oldalán is!

Top hírek

Hírlevél-feliratkozás

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu