Házasság első látásra: álomszép dekoltázst villantott az új évad sztárja
Kivillant a fekete csipkemelltartó. A Házasság első látásra sztárja nem szégyenlős.
Mintha az első pillanattól fogva átok ülne Rita és Sanya kapcsolatán: a Házasság első látásra című reality új évadában az érettebb párnál jelentkeztek elsőként a nehézségek. Sanyának nincs ínyére Rita, aki egy korát meghazudtolóan laza, ötvenes anyuka benyomását kelti, ám nem hagyja szó nélkül férje beszólásait, verbális durvaságait.
Házasság első látásra Rita merész fotót posztolt magáról
Szédítő dekoltázst és fekete csipkemelltartót villantott Instagram-oldalán Sanya felesége, a szexi kép pedig megtetet a hatását a rajongók körében. Íme néhány lelkes hozzászólás:
„Lehet még jelentkezni férjnek?”
„A helyedbe biztos, hogy leütöttem volna Sanyi bácsit!!!”
„Fantasztikus Nő vagy!!! Azt várom, hogy a Fiad mikor üti le azt a f*sz Sanyát”
„Szép, csinos nő vagy és értékes”
Úgy tűnik, többen összetennék a két kezüket egy olyan nőért, mint Házasság első látásra Rita!
Top hírek
Hírlevél-feliratkozás
Hírlevél-feliratkozás
Nem akar lemaradni a Metropol cikkeiről? Adja meg a nevét és az e-mail címét, és mi hetente három alkalommal elküldjük Önnek a legjobb írásokat!Feliratkozom a hírlevélre