Házasság első látásra Réka: "Mai napig is meleg szívvel tudunk egymásra nézni"

Házasság első látásra Réka és Ricsi péntek este kimondták végső döntésüket egymásnak írt levelükben. Ricsi folytatta volna, de Réka nemet mondott házasságukra. A nő azonban később sejtelmes Instagram bejegyzéssel válaszolt a történtekre, amely ismét kettős kijelentéseket rejt magában. Vajon van még esély, hogy Réka és Ricsi újra összejöjjenek?

Szívhez szóló vallomást tett a Házasság első látásra Rékája. Fotó: TV2

Házasság első látásra Réka: a mai napig is meleg szívvel tudunk egymásra nézni

Tubarózsa- Kandúr- Jokerka= Horváthék

- kezdte kétértelműen a bejegyzését a Házasság első látásra bombázója. Aki először olvassa el Réka sorait, az biztosan arra tudna következtetni, hogy "Horváthék" egy boldog család. Azonban ahogy tovább olvassuk Réka sorait, úgy tisztázódik, hogy pontosan milyen Ricsi és Réka viszonya.

Néha az élet a legváratlanabb helyzetekben hoz elénk olyan embereket az életünkbe, akikre mindig szeretettel fogunk emlékezni. Bár a döntő pillanatban más irányba indultunk tovább, őszintén hálás vagyok ezért az útnak nevezett kalandért.

Köszönöm Neked a türelmet, a kedvességet, a rengeteg nevetést és azt, hogy ebben az egész, sokszor kaotikus utazásban a társam voltál. Bár a kapcsolatunk nem romantikus úton folytatódott tovább, ettől még megmaradt közöttünk valami igazán értékes: a jó viszony, a barátság és az, hogy mai napig is meleg szívvel tudunk egymásra nézni.

- tehát a kezdeti fellángolásból mára csak barátság maradt, de egy nagyon jó fajta barátság, amelynek stabil alapjai vannak.

Ez az időszak örökre egy különleges fejezet marad az életemben. És hálás vagyok, hogy Ricsi ennek része volt.

- zárta sorait Réka.

Házasság első látásra Ricsi: Én hittem benne

Azonban szombat reggeli bejegyzésében Házasság első látásra Ricsi válaszolt egykori feleségének: