Menekülj, ha ezeket tapasztalod! 7+1 jel, hogy mérgező a munkahelyed
Eleinte nem vesszük észre, később menekülni sem tudunk belőle. Jobb, ha tisztában vagy vele, hogy mérgező munkahelyet választottál.
Sokszor nem lehet előre látni a jeleket. Amikor meg már benne vagyunk, nagyon nehéz kilépni belőle. Pedig a munkahelyi légkör alapjaiban határozza meg a mindennapi jólétet – írja a life.hu, akik összeszedték azt a 7+1 jelet, ami vészjelzés azok számára, akik toxikus munkakörnyezetben vannak, csak még nem tudnak róla. Ilyen egy igazi mérgező munkahely...
Kimerülten érünk haza, de nem tudjuk miért. Ingerültek vagyunk és otthon vezetjük le a stresszt. Aztán, amikor rájövünk, hogy mi is történik körülöttünk, még nehezebb meglépni egy esetleges felmondást.
A mérgező munkahely jellemzői
1. Állandó stressz és kimerültség
Az állandó túlterheltség és feszültség miatt tartós fáradtság és motiválatlanság ülhet ránk. Vasárnap este már gyomorgörccsel fekszünk le aludni, mivel tudjuk – másnap újra kezdődik egy hét. Akár egy állandóan kötekedő kolléga, vagy főnök általi túl nagy elvárások – az eredmény ugyanaz: a teljesítmény romlása.
2. Hiányos vagy hibás kommunikáció
Általános kép él a fejünkben arról, hogy a vezetők mindig jól kommunikálnak. Az igazság azonban ennél sokkal árnyaltabb. Nemcsak a kollégák, sokszor a vezetők/főnökök sem tudnak igazán jól kommunikálni. Ez pedig félreinformálásokhoz, olyan belső feszültségekhez vezethet, amelyek állandó szorongást válthatnak ki bennünk. A gépezetnek ugyan „csak” egy tagja vagyunk, azonban fontos objektívan nézni a problémát.
3. Túlzott rivalizálás, manipuláció és intrika
Létezik egy természetes versengés, ami a motiváció egy egészséges részét is képezheti. Azonban vannak olyan kollégák, akiknek állandó lételemük, hogy előrébb lássák magukat, akármibe is kerül. Ez sokszor azt eredményezi, hogy háttérbe szorulunk, kevesebbnek érezzük magunkat és állandó készültségben vagyunk. Ez rendkívül megterhelő és toxikus.
4. Alacsony megbecsülés és az elismerés hiánya
Az egyik legfontosabb egy munkahelyen, ahol hosszú távra tervezünk, hogy megbecsülve érezzük magunkat. Hogy tudjuk, a munkánk fontos és eredményes. Ha hosszabb távon nem kapunk semmilyen visszajelzést vagy még inkább hibákat keresnek bennünk, azt az érzetet kelthetik, hogy nem vagyunk elegek.
5. A munka és a magánélet egyensúlyának hiánya
Állandó készenlét, folyamatos túlórák. Senki sem vágyik rá, mégis idővel valahogy kialakul. Eleinte bizonyítani akarunk és megmutatjuk, mennyi mindent tudunk csinálni egyszerre, aztán később ebből elvárás születik. Nem marad idő a magánéletünkre, ami párkapcsolati megromlásokhoz, szorongáshoz és depresszióhoz vezethet.
6. Bizalom és tisztelet hiánya
Fontos, hogy megbízzunk a munkáltatónkban. Pont annyira, minthogy kölcsönös tiszteletet adjunk egymásnak, annak ellenére, ki milyen pozícióban ül. Ha a munkavállaló úgy érzi, nem bíznak benne és állandóan megkérdőjelezik az hosszú távon fokozott mentális terhet jelent számára.
7. Túlságosan versengő vállalati kultúra
Amikor nem csapatként gondolnak egymásra a kollégák, csak a versengés tartja életben őket, az hamar átcsaphat egy toxikus közeggé. Egy idő után úgy érezheti a munkavállaló, hogy senkiben sem tud megbízni és mindenki csak előrébb akar jutni, ledöntve vagy nem elismerve a másik sikereit.
8. Munkahelyi pszichoterror
A tartós zaklatás – akár kollégáktól, akár a főnöktől érkezik – súlyosan mérgező.
Rengeteg módon nyilvánulhat meg, köztük pletykálásban is. Az, hogy hogyan beszélünk egymásról – akkor is, ha éppen nincs ott a másik – nagyban befolyásolja a munkahelyi környezet egyensúlyát.
Ezeket a jeleket tapasztalva biztosak lehetünk benne, hogy mérgező a munkahelyünk.
