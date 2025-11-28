Menekülj, ha ezeket tapasztalod! 7+1 jel, hogy mérgező a munkahelyed

Sokszor nem lehet előre látni a jeleket. Amikor meg már benne vagyunk, nagyon nehéz kilépni belőle. Pedig a munkahelyi légkör alapjaiban határozza meg a mindennapi jólétet – írja a life.hu, akik összeszedték azt a 7+1 jelet, ami vészjelzés azok számára, akik toxikus munkakörnyezetben vannak, csak még nem tudnak róla. Ilyen egy igazi mérgező munkahely...

A mérgező munkahelyi környezet tönkretesz Fotó: Pexels/Illusztráció

Kimerülten érünk haza, de nem tudjuk miért. Ingerültek vagyunk és otthon vezetjük le a stresszt. Aztán, amikor rájövünk, hogy mi is történik körülöttünk, még nehezebb meglépni egy esetleges felmondást.

A mérgező munkahely jellemzői

1. Állandó stressz és kimerültség

Az állandó túlterheltség és feszültség miatt tartós fáradtság és motiválatlanság ülhet ránk. Vasárnap este már gyomorgörccsel fekszünk le aludni, mivel tudjuk – másnap újra kezdődik egy hét. Akár egy állandóan kötekedő kolléga, vagy főnök általi túl nagy elvárások – az eredmény ugyanaz: a teljesítmény romlása.

2. Hiányos vagy hibás kommunikáció

Általános kép él a fejünkben arról, hogy a vezetők mindig jól kommunikálnak. Az igazság azonban ennél sokkal árnyaltabb. Nemcsak a kollégák, sokszor a vezetők/főnökök sem tudnak igazán jól kommunikálni. Ez pedig félreinformálásokhoz, olyan belső feszültségekhez vezethet, amelyek állandó szorongást válthatnak ki bennünk. A gépezetnek ugyan „csak” egy tagja vagyunk, azonban fontos objektívan nézni a problémát.

3. Túlzott rivalizálás, manipuláció és intrika

Létezik egy természetes versengés, ami a motiváció egy egészséges részét is képezheti. Azonban vannak olyan kollégák, akiknek állandó lételemük, hogy előrébb lássák magukat, akármibe is kerül. Ez sokszor azt eredményezi, hogy háttérbe szorulunk, kevesebbnek érezzük magunkat és állandó készültségben vagyunk. Ez rendkívül megterhelő és toxikus.

4. Alacsony megbecsülés és az elismerés hiánya

Az egyik legfontosabb egy munkahelyen, ahol hosszú távra tervezünk, hogy megbecsülve érezzük magunkat. Hogy tudjuk, a munkánk fontos és eredményes. Ha hosszabb távon nem kapunk semmilyen visszajelzést vagy még inkább hibákat keresnek bennünk, azt az érzetet kelthetik, hogy nem vagyunk elegek.