Orbán Viktor: Magyarország elkötelezett a béketárgyalások mellett - Videó

Orbán Viktor pénteken Moszkvába utazott, hogy Vlagyimir Putyinnal, Oroszország elnökével találkozzon. Az egyeztetésen szóba került többek között Magyarország energiaellátásának a kérdése, de a béke is.

Orbán Viktor Fotó: Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Fischer Zoltán

Orbán Viktor: Magyarország elkötelezett a béketárgyalások mellett

A miniszterelnök most az utóbbi kapcsán osztott meg egy fontos videót a közösségi oldalán.

– olvasható a kormányfő Facebook-oldalán közzétett bejegyzésében.

Íme a miniszterelnök videója: