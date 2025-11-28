RETRO RÁDIÓ

Orbán Viktor: Magyarország elkötelezett a béketárgyalások mellett - Videó

Friss videóval jelentkezett a közösségi oldalán a kormányfő.

Megosztás
Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.11.28. 17:33
béketárgyalás Orbán Viktor háború

Orbán Viktor pénteken Moszkvába utazott, hogy Vlagyimir Putyinnal, Oroszország elnökével találkozzon. Az egyeztetésen szóba került többek között Magyarország energiaellátásának a kérdése, de a béke is.

ORBÁN Viktor
Orbán Viktor Fotó: Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Fischer Zoltán

Orbán Viktor: Magyarország elkötelezett a béketárgyalások mellett

A miniszterelnök most az utóbbi kapcsán osztott meg egy fontos videót a közösségi oldalán.

Magyarország elkötelezett a béketárgyalások mellett

– olvasható a kormányfő Facebook-oldalán közzétett bejegyzésében.

Íme a miniszterelnök videója:

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Metropol Google News oldalán is!

Top hírek

Hírlevél-feliratkozás

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu