Orbán Viktor: Magyarország elkötelezett a béketárgyalások mellett - Videó
Friss videóval jelentkezett a közösségi oldalán a kormányfő.
Orbán Viktor pénteken Moszkvába utazott, hogy Vlagyimir Putyinnal, Oroszország elnökével találkozzon. Az egyeztetésen szóba került többek között Magyarország energiaellátásának a kérdése, de a béke is.
Orbán Viktor: Magyarország elkötelezett a béketárgyalások mellett
A miniszterelnök most az utóbbi kapcsán osztott meg egy fontos videót a közösségi oldalán.
Magyarország elkötelezett a béketárgyalások mellett
– olvasható a kormányfő Facebook-oldalán közzétett bejegyzésében.
Íme a miniszterelnök videója:
