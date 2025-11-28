Eddig nem látott fotókat mutatott moszkvai útjáról Orbán Viktor
Különleges képekkel jelentkezett a kormányfő.
Mint ahogy arról beszámoltunk, pénteken hajnalban Orbán Viktor Moszkvába utazott, hogy Vlagyimir Putyinnal tárgyaljon.
Orbán Viktor: Középpontban a magyar családok biztonságos és megfizethető energiaellátása
Az egyeztetésen többek között szóba került Magyarország energiaellátása is. A találkozóról a miniszterelnök most egy fotósorozatot osztott meg a közösségi oldalán, amelyeket eddig nem láthatott a nyilvánosság.
Tárgyalás Putyin elnök úrral. Középpontban a magyar családok biztonságos és megfizethető energiaellátása
– fűzte a képekhez Orbán Viktor.
