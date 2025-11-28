RETRO RÁDIÓ

Eddig nem látott fotókat mutatott moszkvai útjáról Orbán Viktor

Különleges képekkel jelentkezett a kormányfő.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.11.28. 15:50
Módosítva: 2025.11.28. 17:02
Orbán Viktor vlagyimir putyin moszkva tárgyalás

Mint ahogy arról beszámoltunk, pénteken hajnalban Orbán Viktor Moszkvába utazott, hogy Vlagyimir Putyinnal tárgyaljon.

Orbán-Putyin találkozó 2025_11_28
Fotó: Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Fischer Zoltán/MTI

Orbán Viktor: Középpontban a magyar családok biztonságos és megfizethető energiaellátása

Az egyeztetésen többek között szóba került Magyarország energiaellátása is. A találkozóról a miniszterelnök most egy fotósorozatot osztott meg a közösségi oldalán, amelyeket eddig nem láthatott a nyilvánosság.

Tárgyalás Putyin elnök úrral. Középpontban a magyar családok biztonságos és megfizethető energiaellátása

– fűzte a képekhez Orbán Viktor.

 

