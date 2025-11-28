Orbán Viktor kijelentette: Magyarország energiaellátásához nélkülözhetetlen a megfizethető árú orosz gáz és olaj
Fontos dologra hívta fel a figyelmet a miniszterelnök.
Mint arról beszámoltunk, pénteken reggel elmaradt Orbán Viktor szokásos pénteki rádióinterjúja, hiszen a kormányfő Moszkvába utazott, hogy Vlagyimir Putyinnal tárgyaljon.
Orbán Viktor: Azért jöttünk, hogy a szállításokat tovább biztosítsuk
Ennek kapcsán pedig most egy friss videóval jelentkezett a miniszterelnök a közösségi oldalán. Mint kiderült, a tárgyaláson fontos hangsúlyt kapott Magyarország energiaállátásának a kérdése.
Tárgyalás Moszkvában. Magyarország energiaellátásához nélkülözhetetlen a megfizethető árú orosz gáz és olaj. Azért jöttünk, hogy a szállításokat tovább biztosítsuk
– olvasható Orbán Viktor Facebook-oldalán közzétett posztjában.
