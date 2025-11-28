Orbán Viktor kijelentette: Magyarország energiaellátásához nélkülözhetetlen a megfizethető árú orosz gáz és olaj

Mint arról beszámoltunk, pénteken reggel elmaradt Orbán Viktor szokásos pénteki rádióinterjúja, hiszen a kormányfő Moszkvába utazott, hogy Vlagyimir Putyinnal tárgyaljon.

Orbán Viktor Vlagyimir Putyinnal tárgyalt Moszkvában

Fotó: Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/MTI

Orbán Viktor: Azért jöttünk, hogy a szállításokat tovább biztosítsuk

Ennek kapcsán pedig most egy friss videóval jelentkezett a miniszterelnök a közösségi oldalán. Mint kiderült, a tárgyaláson fontos hangsúlyt kapott Magyarország energiaállátásának a kérdése.

Tárgyalás Moszkvában. Magyarország energiaellátásához nélkülözhetetlen a megfizethető árú orosz gáz és olaj. Azért jöttünk, hogy a szállításokat tovább biztosítsuk

– olvasható Orbán Viktor Facebook-oldalán közzétett posztjában.