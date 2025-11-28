Hatalmas bejelentést tett Orbán Viktor: "Irány Moszkva!"
Ma délelőtt az orosz elnökkel fog tárgyalni Moszkvában Orbán Viktor.
Elmarad a péntek reggeli szokásos interjú a Kossuth Rádióban, ugyanis Orbán Viktor ma délelőtt az orosz elnökkel fog tárgyalni Moszkvában. Magyarország miniszterelnöke legfrissebb Facebook videójában adott tájékoztatást a mai útjáról.
A tárgyalásoknak az a célja, hogy továbbra is biztosítani tudjuk Magyarország energiaellátását, ami gáz és olajat jelent. Magyarország csővezetékeken keresztül kapja a gázt és az olajat Oroszországtól. Nagy harc ez. Egész Európában nagy kilengésekkel, de folyamatosan nőnek az árak. Ez megviseli a háztartásokat és megviseli a gazdaságot is egész Nyugat Európában.
- nyilatkozta Orbán Viktor.
