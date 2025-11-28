RETRO RÁDIÓ

Hatalmas bejelentést tett Orbán Viktor: "Irány Moszkva!"

Ma délelőtt az orosz elnökkel fog tárgyalni Moszkvában Orbán Viktor.

Megosztás
Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.11.28. 06:21
Orbán Viktor gáz olaj

Elmarad a péntek reggeli szokásos interjú a Kossuth Rádióban, ugyanis Orbán Viktor ma délelőtt az orosz elnökkel fog tárgyalni Moszkvában. Magyarország miniszterelnöke legfrissebb Facebook videójában adott tájékoztatást a mai útjáról. 

Orbán Viktor
Orbán Viktor Fotó: Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Fischer Zoltán 

A tárgyalásoknak az a célja, hogy továbbra is biztosítani tudjuk Magyarország energiaellátását, ami gáz és olajat jelent. Magyarország csővezetékeken keresztül kapja a gázt és az olajat Oroszországtól. Nagy harc ez. Egész Európában nagy kilengésekkel, de folyamatosan nőnek az árak. Ez megviseli a háztartásokat és megviseli a gazdaságot is egész Nyugat Európában.

- nyilatkozta Orbán Viktor.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Metropol Google News oldalán is!

Top hírek

Hírlevél-feliratkozás

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu