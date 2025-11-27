RETRO RÁDIÓ

Orbán Viktor: ezt a nemzetközi politikában szövetségnek hívják

Orbán Viktor szerbiai útját összegezte.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.11.27. 21:17
Alekszandar Vucsicss miniszterelnök Orbán Viktor

Magyarország miniszterelnöke, Orbán Viktor csütörtök este galériában foglalta össze, hogy mi történt Szerbiában, ahol Alekszandar Vucsicscsal találkoztak.

Alekszandar Vucsics és Orbán Viktor. Fotó: MTI
Orbán Viktor a Facebookon osztott meg galériát a Szerbiában történtekről. Ezt írta a képekhez:

Ami a hétköznapi életben barátság, ami a népeink között jó kapcsolat, azt a nemzetközi politikában szövetségnek hívják.

