Orbán Viktor: ezt a nemzetközi politikában szövetségnek hívják
Orbán Viktor szerbiai útját összegezte.
Magyarország miniszterelnöke, Orbán Viktor csütörtök este galériában foglalta össze, hogy mi történt Szerbiában, ahol Alekszandar Vucsicscsal találkoztak.
Orbán Viktor: ezt szövetségnek hívják
Orbán Viktor a Facebookon osztott meg galériát a Szerbiában történtekről. Ezt írta a képekhez:
Ami a hétköznapi életben barátság, ami a népeink között jó kapcsolat, azt a nemzetközi politikában szövetségnek hívják.
