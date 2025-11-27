Orbán Viktor és Alekszandar Vucsics szerb államfő csütörtökön találkoztak Szerbiában. A találkozót követően pedig mindketten ellátogattak a Szabadkában található pékségbe, ahol a híres balkáni finomság, a burek is kapható. A miniszterelnök és az elnök nem tudták kihagyni ezt a kulináris túrát.

Orbán Viktor bureket evett Szerbiában. Fotó? Orbán Viktor/ Facebook

Orbán Viktor: Szabadka burek nélkül? Na az kizárt!

Az eredményes tárgyalások után Magyarország és Szerbia első embere együtt tértek be egy szabadkai falatozóba, ahol burek és jogurt volt a menü. Orbán Viktor képgalériát is közzétett erről, amelyet itt lehet megnézni: