Orbán Viktor: Fidesz-kongresszus az én szememmel – a kép és a zene együtt mindent visz
Nem akárki énekli a világslágert a 31. Fidesz-kongresszus montázsa alatt!
Újabb videóval jelentkezett Orbán Viktor a Facebook-oldalán. A felvételhez ennyit írta miniszterelnök: „Fidesz-kongresszus az én szememmel”. Jól nézd meg a montázst! Hány ismerős arcot fedezel fel?
A videóhoz választott zene sem semmi: a Survivor együttes Rocky-filmekben felcsendülő dala, az Eye of The Tiger ezúttal Tóth Gabi előadásában hallható – nem véletlenül! A 31. Fidesz-kongresszus ezzel a dallal vette kezdetét, Tóth Gabi a meghívottak előtt adta elő a slágert!
