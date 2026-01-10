Orbán Viktor: Fidesz-kongresszus az én szememmel – a kép és a zene együtt mindent visz

Újabb videóval jelentkezett Orbán Viktor a Facebook-oldalán. A felvételhez ennyit írta miniszterelnök: „Fidesz-kongresszus az én szememmel”. Jól nézd meg a montázst! Hány ismerős arcot fedezel fel?

A videóhoz választott zene sem semmi: a Survivor együttes Rocky-filmekben felcsendülő dala, az Eye of The Tiger ezúttal Tóth Gabi előadásában hallható – nem véletlenül! A 31. Fidesz-kongresszus ezzel a dallal vette kezdetét, Tóth Gabi a meghívottak előtt adta elő a slágert!