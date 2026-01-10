RETRO RÁDIÓ

Orbán Viktor: Fidesz-kongresszus az én szememmel – a kép és a zene együtt mindent visz

Nem akárki énekli a világslágert a 31. Fidesz-kongresszus montázsa alatt!

Megosztás
Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.01.10.
Fidesz-kongresszus Tóth Gabi Orbán Viktor

Újabb videóval jelentkezett Orbán Viktor a Facebook-oldalán. A felvételhez ennyit írta miniszterelnök: „Fidesz-kongresszus az én szememmel”. Jól nézd meg a montázst! Hány ismerős arcot fedezel fel?

Orbán Viktor, 31. Fidesz-kongresszus
 

A videóhoz választott zene sem semmi: a Survivor együttes Rocky-filmekben felcsendülő dala, az Eye of The Tiger ezúttal Tóth Gabi előadásában hallható – nem véletlenül! A 31. Fidesz-kongresszus ezzel a dallal vette kezdetét, Tóth Gabi a meghívottak előtt adta elő a slágert!

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Metropol Google News oldalán is!

Top hírek

Hírlevél-feliratkozás

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu