Orbán Viktor: Felgyorsítjuk a magyar-szerb olajvezeték megépítését

Hangsúlyozta, hogy jó döntést hoztak a szerb elnökkel.

Orbán Viktor a mai szerb-magyar találkozó margójára ismét megjegyezte, hogy Szerbiát mindenképpen támogatjuk az energiaforrások beszerzésében. Nem is akárhogy.

Orbán Viktor: Felgyorsítjuk a magyar-szerb olajvezeték megépítését. Fotó: Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Kaiser Ákos /  MTI

Gázvezetékünk van, olajvezetékünk nincs. Felgyorsítjuk a magyar-szerb olajvezeték megépítését.

- szögezte le Orbán Viktor a Facebookon.

