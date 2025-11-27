Orbán Viktor: Felgyorsítjuk a magyar-szerb olajvezeték megépítését
Hangsúlyozta, hogy jó döntést hoztak a szerb elnökkel.
Orbán Viktor a mai szerb-magyar találkozó margójára ismét megjegyezte, hogy Szerbiát mindenképpen támogatjuk az energiaforrások beszerzésében. Nem is akárhogy.
Gázvezetékünk van, olajvezetékünk nincs. Felgyorsítjuk a magyar-szerb olajvezeték megépítését.
- szögezte le Orbán Viktor a Facebookon.
