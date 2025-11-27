Orbán Viktor: Szerbiában bekövetkezhet az, amit Magyarországon sikerült elkerülnünk
Erre hívta fel a figyelmet a miniszterelnök. Orbán Viktor jelenleg Szabadkára tart.
"Irány Szabadka. Pásztor Istvánra emlékezünk - Vucsics elnökkel és a vajdasági magyarokkal. Nagy dolog ez: stratégiai szövetség" - írta meg a közösségi oldalán Orbán Viktor.
Ezt írta Orbán Viktor
Azt is jelenti, hogy az európai politika háborús zűrzavarában Magyarország és Szerbia számíthat egymásra. Szerb barátaink a szankciós politika miatt most bajban vannak. Szerbiában bekövetkezhet az, amit Magyarországon sikerült elkerülnünk: le kell állítani a legnagyobb olajfinomítót, ellátási nehézségek, sőt üzemanyaghiány rémképe fenyeget. Biztosítani fogom Vucsics elnököt: Magyarország mindent megtesz, hogy segíteni tudjuk Szerbia üzemanyag-ellátását
- tette hozzá a kormányfő.
