RETRO RÁDIÓ

Orbán Viktor ajándékot kapott Kapu Tibortól

Magyarország miniszterelnöke, Orbán Viktor nem akármilyen ajándékot kapott Kapu Tibortól.

Megosztás
Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.11.26. 20:55
Módosítva: 2025.11.26. 20:57
Kapu Tibor Orbán Viktor ajándék

Kapu Tibor az egész országot büszkévé tette azzal, hogy pár hónapja a világűrben járt: az államfő egy olyan magyar zászlót kapott az űrhajóstól, ami járt a világűrben.

Az űrből még nem volt magyar zászlóm. Köszönöm, Tibi! 

– írta az erről megemlékező posztjához Orbán Viktor.


 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Metropol Google News oldalán is!

Top hírek

Hírlevél-feliratkozás

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu