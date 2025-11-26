Orbán Viktor ajándékot kapott Kapu Tibortól
Magyarország miniszterelnöke, Orbán Viktor nem akármilyen ajándékot kapott Kapu Tibortól.
Kapu Tibor az egész országot büszkévé tette azzal, hogy pár hónapja a világűrben járt: az államfő egy olyan magyar zászlót kapott az űrhajóstól, ami járt a világűrben.
Az űrből még nem volt magyar zászlóm. Köszönöm, Tibi!
– írta az erről megemlékező posztjához Orbán Viktor.
