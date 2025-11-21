Kapu Tibor új küldetésben – A magyar űrhajós ezúttal a földön szolgál - Videó

Kapu Tibor és Cserényi Gyula a Jónak lenni jó! jószolgálati nagykövetei idén. „Minden imádságunk, gondolatunk és szavunk a kárpátaljai gyerekekért szól” – mondta Kapu Tibor a Jónak lenni jó! jószolgálati nagykövete, Magyarország második űrhajósa, aki mellett kiképzett kutatóűrhajós társa, Cserényi Gyula szolgálja nagykövetként a Kárpátalján élő beteg, árva és otthonukat vesztett gyermekeket támogató Jónak lenni jó! ügyét.

Kapu Tibor: Fontos, hogy az embernek mindig legyen egy szíve választottja (Fotó: MTVA)

Kapu Tibor érzi a felelősséget

Bár ne lenne erre szükség! Bár ne olyan időben élnénk, amikor háború van, bár ne szorulnának támogatásra a kárpátaljai gyerekek! Most azonban ez a feladat. Öröm és egyben felelősség is egy ilyen felkérésnek eleget tenni, de állunk elébe. Minden imádságunk, gondolatunk, minden szavunk értük van és értük szól

– mondta Kapu Tibor, hozzátéve: sokat jelent számukra, hogy ilyen módon is részesei lehetnek a társdalomnak, hogy segíthetnek, nemcsak az űrben, hanem két lábbal a földön is.

A nehéz sorsú gyerekeknek azt üzente: fontos, hogy az embernek mindig legyen egy szíve választottja, nem feltétlenül személy, hanem hobbi, munka vagy bármilyen, szívének fontos tevékenység.

Az ezért való munkálkodás kitartást hoz, ami olyan hozzáállást, tartást eredményez, amely bárkit el tud juttatni akár a csillagokig is

– mondta hazánk második űrhajósa.

A Jónak lenni jó! jótékonysági kampányindítón a képen háttal látható ukrajnai édesanya a 2 fiával vett részt és elmondta, hogy családjuk ugyancsak Magyarországtól kapott segítséget. Beteg kisfia életét itt mentették meg, jelenleg a Bethesda kórházban rehabilitáción vesz részt. Marianna végtelenül hálás itt mindenkinek. (Fotó: Fodor Erika)

A Jónak lenni jó! kampány idén a KEGYES-t, a Kárpátaljai „Elfelejtett” Gyermekek Segítése Jótékonysági Alapítványt támogatja. A 1358-as szám hívásával vagy sms-ben 500 forinttal mindenki segíthet.