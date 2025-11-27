RETRO RÁDIÓ

Orbán Viktor: Én rá szavazok!

Nem akárki kérdezhetett a magyar miniszterelnöktől. Orbán Viktor néhány képet is megosztott a jeles eseményről.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.11.27. 06:54
Kapu Tibor miniszterelnök Orbán Viktor űrhajós

Ahogy arról korábban lapunk is beszámolt, különleges ajándékot kapott a minap Orbán Viktor. Kapu Tibor űrhajós - aki az egész országot büszkévé tette azzal, hogy pár hónapja a világűrben járt -, egy olyan magyar zászlót adott a miniszterelnöknek, amely megjárta az űrt. 

Orbán Viktor Washingtonban
Nem akárki kérdezhetett Orbán Viktortól / Fotó: Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Kaiser Ákos /  MTI

Az űrhajós a Mandiner gála keretein belül kérdezhetett is Orbán Viktortól. 

Erről a miniszerelnök később így számolt be a közösségi oldalán:

Kapu Tibor kérdezett tőlem a Mandiner gálán. Ha jövőre jelölik év újságírója díjra, én rá szavazok

- jelentette ki Orbán Viktor, néhány fotót társaságában.

 

 

