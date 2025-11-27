Orbán Viktor: Én rá szavazok!

Ahogy arról korábban lapunk is beszámolt, különleges ajándékot kapott a minap Orbán Viktor. Kapu Tibor űrhajós - aki az egész országot büszkévé tette azzal, hogy pár hónapja a világűrben járt -, egy olyan magyar zászlót adott a miniszterelnöknek, amely megjárta az űrt.

Nem akárki kérdezhetett Orbán Viktortól / Fotó: Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Kaiser Ákos / MTI

Az űrhajós a Mandiner gála keretein belül kérdezhetett is Orbán Viktortól.

Erről a miniszerelnök később így számolt be a közösségi oldalán:

Kapu Tibor kérdezett tőlem a Mandiner gálán. Ha jövőre jelölik év újságírója díjra, én rá szavazok

- jelentette ki Orbán Viktor, néhány fotót társaságában.