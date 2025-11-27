Orbán Viktor: Én rá szavazok!
Nem akárki kérdezhetett a magyar miniszterelnöktől. Orbán Viktor néhány képet is megosztott a jeles eseményről.
Ahogy arról korábban lapunk is beszámolt, különleges ajándékot kapott a minap Orbán Viktor. Kapu Tibor űrhajós - aki az egész országot büszkévé tette azzal, hogy pár hónapja a világűrben járt -, egy olyan magyar zászlót adott a miniszterelnöknek, amely megjárta az űrt.
Az űrhajós a Mandiner gála keretein belül kérdezhetett is Orbán Viktortól.
Erről a miniszerelnök később így számolt be a közösségi oldalán:
Kapu Tibor kérdezett tőlem a Mandiner gálán. Ha jövőre jelölik év újságírója díjra, én rá szavazok
- jelentette ki Orbán Viktor, néhány fotót társaságában.
