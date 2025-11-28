RETRO RÁDIÓ

Orbán Viktor Moszkvában: Budapest készen áll egy békecsúcsra

Az orosz elnök megerősítette, hogy Donald Trump kifejezetten a magyar fővárost javasolta a béketárgyalások helyszínéül.

Megosztás
Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.11.28. 14:35
Módosítva: 2025.11.28. 14:52
béketárgyalás vlagyimir putyin moszkva Orbán Viktor

Orbán Viktor miniszterelnök pénteken hajnalban indult Budapestről Moszkvába, hogy személyesen tárgyaljon Vlagyimir Putyin orosz elnökkel. A megbeszélés során szóba került a két ország közötti energiaügyi együttműködés, az orosz–ukrán háború lezárásának lehetősége is.

Vlagyimir Putyin köszönetet mondott Orbán Viktornak amiért helyszínt biztosítana egy esetleges amerikai–orosz tárgyalásnak Fotó: AFP  

Magyarország készen áll a béketárgyalások helyszínéül szolgálni és hozzájárulni ezek sikeréhez 

– jelentette ki Orbán Viktor miniszterelnök pénteken a Vlagyimir Putyin orosz államfővel megkezdett tárgyalások nyilvános szakaszában

Putyin emlékeztetett rá, hogy Budapestet Donald Trump amerikai elnök javasolta az ukrajnai béketárgyalások helyszínéül, amivel mindkét fél egyetértett, mert jó kapcsolatokat ápol a magyar miniszterelnökkel. 

Köszönöm, hogy ilyen pozitívan fogadták a javaslatot egy esetleges találkozóra köztem és az Egyesült Államok elnökével éppen az önök országában

– mondta Vlagyimir Putyin. Orbán Viktor leszögezte, hogy Magyarország érdekelt a magyar–orosz energetikai együttműködés folytatásában. Moszkva jól ismeri Magyarország kiegyensúlyozott álláspontját az ukrajnai kérdésben. Orbán Viktor pedig kijelentette, hogy Magyarország kész helyszínt biztosítani a konfliktus rendezéséről szóló megbeszélésekhez.

Az orosz elnök hangsúlyozta azt is, hogy Moszkva és Budapest kapcsolatai pragmatikus alapokon nyugszanak, a két ország az energetika terén együttműködik, miközben több kérdés és probléma is napirenden van, amelyek megvitatást igényelnek:

Nagy örömmel állapítom meg, hogy a mai nap minden bonyolultsága ellenére kapcsolataink megmaradnak és tovább fejlődnek

– tette hozzá. Az orosz média beszámolója szerint Orbán Viktor egyértelművé tette, hogy Magyarország nagyra értékeli az orosz energiaellátás stabilitását, és érdekelt a párbeszéd folytatásában ebben a kérdésben:

Ez már a 14. alkalom, hogy találkozom önökkel. Úgy gondolom, hogy a jelenlegi történelmi pillanatot tekintve valóban sokat tettünk a népeink közötti együttműködés fejlesztése érdekében. És őszintén remélem, hogy még sokkal többet fogunk tenni.

A találkozón jelen volt Szergej Lavrov külügyminiszter, Jurij Usakov, az elnök tanácsadója, valamint Alekszandr Novak miniszterelnök-helyettes. A Kreml szóvivője, Dmitrij Peszkov korábban jelezte, hogy a vezetők nem tartanak sajtótájékoztatót – írja a Ripost.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Metropol Google News oldalán is!

Top hírek

Hírlevél-feliratkozás

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu