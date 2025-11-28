Orbán Viktor Moszkvában: Budapest készen áll egy békecsúcsra

Orbán Viktor miniszterelnök pénteken hajnalban indult Budapestről Moszkvába, hogy személyesen tárgyaljon Vlagyimir Putyin orosz elnökkel. A megbeszélés során szóba került a két ország közötti energiaügyi együttműködés, az orosz–ukrán háború lezárásának lehetősége is.

Vlagyimir Putyin köszönetet mondott Orbán Viktornak amiért helyszínt biztosítana egy esetleges amerikai–orosz tárgyalásnak Fotó: AFP

Magyarország készen áll a béketárgyalások helyszínéül szolgálni és hozzájárulni ezek sikeréhez

– jelentette ki Orbán Viktor miniszterelnök pénteken a Vlagyimir Putyin orosz államfővel megkezdett tárgyalások nyilvános szakaszában.

Putyin emlékeztetett rá, hogy Budapestet Donald Trump amerikai elnök javasolta az ukrajnai béketárgyalások helyszínéül, amivel mindkét fél egyetértett, mert jó kapcsolatokat ápol a magyar miniszterelnökkel.

Köszönöm, hogy ilyen pozitívan fogadták a javaslatot egy esetleges találkozóra köztem és az Egyesült Államok elnökével éppen az önök országában

– mondta Vlagyimir Putyin. Orbán Viktor leszögezte, hogy Magyarország érdekelt a magyar–orosz energetikai együttműködés folytatásában. Moszkva jól ismeri Magyarország kiegyensúlyozott álláspontját az ukrajnai kérdésben. Orbán Viktor pedig kijelentette, hogy Magyarország kész helyszínt biztosítani a konfliktus rendezéséről szóló megbeszélésekhez.

Az orosz elnök hangsúlyozta azt is, hogy Moszkva és Budapest kapcsolatai pragmatikus alapokon nyugszanak, a két ország az energetika terén együttműködik, miközben több kérdés és probléma is napirenden van, amelyek megvitatást igényelnek:

Nagy örömmel állapítom meg, hogy a mai nap minden bonyolultsága ellenére kapcsolataink megmaradnak és tovább fejlődnek

– tette hozzá. Az orosz média beszámolója szerint Orbán Viktor egyértelművé tette, hogy Magyarország nagyra értékeli az orosz energiaellátás stabilitását, és érdekelt a párbeszéd folytatásában ebben a kérdésben:

Ez már a 14. alkalom, hogy találkozom önökkel. Úgy gondolom, hogy a jelenlegi történelmi pillanatot tekintve valóban sokat tettünk a népeink közötti együttműködés fejlesztése érdekében. És őszintén remélem, hogy még sokkal többet fogunk tenni.

A találkozón jelen volt Szergej Lavrov külügyminiszter, Jurij Usakov, az elnök tanácsadója, valamint Alekszandr Novak miniszterelnök-helyettes. A Kreml szóvivője, Dmitrij Peszkov korábban jelezte, hogy a vezetők nem tartanak sajtótájékoztatót – írja a Ripost.