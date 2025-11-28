Ennek a csillagjegynek váratlan jó hírt és szerencsés fordulatot tartogat a Szaturnusz

Alapvetően az összes csillagjegy olyan energiákat várhat, amelyek az eddig lappangó ügyeket felkavarják. Azonban pár csillagjegy még ennél is szerencsésebbnek és kivételezettebbnek érezheti magát. A pénteki horoszkóp pontosan megmutatja, hogy a Szaturnusz kinek kedvez ma.

Horoszkóp: váratlan jó hír és szerencsés fordulatok

Kos

Pénteken a Szaturnusz előre indul. Igaz, most még a Halak jegyében, de hamarosan átlép az ön jegyébe. Úgy érezheti, végre önnek dolgozik az idő, és ez valóban így van. A következő időszakban érettebbé, komolyabbá válik, ami egyesek számára szimpatikus lesz, másoknak kevésbé. Ne törődjön ezzel: most önmagára figyeljen!

Bika

Jó hír az ön számára, hogy a Szaturnusz előre indul, ami megkönnyebbülést, felszabadító érzéseket hozhat. A következő időszakban – akár már ma is – értékesebb, komolyabb baráti kapcsolatokra tehet szert. Szívesebben lesz olyan emberek társaságában, akik bölcsebbek, megfontoltabbak, és lassabban reagálnak a világ zajára.

Ikrek

A Szaturnusz előre indulásával új fejezet nyílik az életében. Készen áll egy komolyabb, felelősségteljesebb pozícióra. Olyan folyamatok indulnak most el, amelyek eredményeképpen a jövő év elején munkahelyváltás vagy előléptetés várhat önre. Szerencsére most nincs szükség kapkodásra – sőt, kifejezetten kerülendő is lenne.

Rák

Pénteken jó hírek érkezhetnek, melyek megkönnyebbüléssel és lelki egyensúllyal ajándékozzák meg. Külföldi út, kiruccanás vagy akár munka lehetősége is felmerülhet. Most nincs ok sietségre – lesz ideje átgondolni a lehetőségeket.

Oroszlán

A Szaturnusz időszerűvé teszi, hogy lépjen valamiben, amit eddig halogatott. Mivel Kronosz, az idő ura is, most beérnek az erőfeszítések. Elkönyvelhet egy nagy sikert, vagy learathatja a sok munkával megszerzett eredményeket.

Szűz

Megváltozhat néhány emberi kapcsolata, de csakis pozitív irányban. A Szaturnusz előre indulásával mélyebb, tartalmasabb kötődések alakulhatnak ki. Ezt akár már ma is érezheti, de a következő hetekben biztosan megmutatkozik.

Mérleg

A munkahelyén egyre több és összetettebb feladatot bízhatnak önre. A Szaturnusz miatt hajlamos lehet ezt próbatételként felfogni. Nincs baj azzal, ha szeretné bizonyítani a rátermettségét, de ne veszélyeztesse az egészségét! Biztos, hogy nem érné meg.