Ennek a csillagjegynek váratlan jó hírt és szerencsés fordulatot tartogat a Szaturnusz
Pénteken a Szaturnusz ereje irányítja a csillagjegyeket. A horoszkóp megmutatja ki mire számíthat.
Alapvetően az összes csillagjegy olyan energiákat várhat, amelyek az eddig lappangó ügyeket felkavarják. Azonban pár csillagjegy még ennél is szerencsésebbnek és kivételezettebbnek érezheti magát. A pénteki horoszkóp pontosan megmutatja, hogy a Szaturnusz kinek kedvez ma.
Horoszkóp: váratlan jó hír és szerencsés fordulatok
Kos
Pénteken a Szaturnusz előre indul. Igaz, most még a Halak jegyében, de hamarosan átlép az ön jegyébe. Úgy érezheti, végre önnek dolgozik az idő, és ez valóban így van. A következő időszakban érettebbé, komolyabbá válik, ami egyesek számára szimpatikus lesz, másoknak kevésbé. Ne törődjön ezzel: most önmagára figyeljen!
Bika
Jó hír az ön számára, hogy a Szaturnusz előre indul, ami megkönnyebbülést, felszabadító érzéseket hozhat. A következő időszakban – akár már ma is – értékesebb, komolyabb baráti kapcsolatokra tehet szert. Szívesebben lesz olyan emberek társaságában, akik bölcsebbek, megfontoltabbak, és lassabban reagálnak a világ zajára.
Ikrek
A Szaturnusz előre indulásával új fejezet nyílik az életében. Készen áll egy komolyabb, felelősségteljesebb pozícióra. Olyan folyamatok indulnak most el, amelyek eredményeképpen a jövő év elején munkahelyváltás vagy előléptetés várhat önre. Szerencsére most nincs szükség kapkodásra – sőt, kifejezetten kerülendő is lenne.
Rák
Pénteken jó hírek érkezhetnek, melyek megkönnyebbüléssel és lelki egyensúllyal ajándékozzák meg. Külföldi út, kiruccanás vagy akár munka lehetősége is felmerülhet. Most nincs ok sietségre – lesz ideje átgondolni a lehetőségeket.
Oroszlán
A Szaturnusz időszerűvé teszi, hogy lépjen valamiben, amit eddig halogatott. Mivel Kronosz, az idő ura is, most beérnek az erőfeszítések. Elkönyvelhet egy nagy sikert, vagy learathatja a sok munkával megszerzett eredményeket.
Szűz
Megváltozhat néhány emberi kapcsolata, de csakis pozitív irányban. A Szaturnusz előre indulásával mélyebb, tartalmasabb kötődések alakulhatnak ki. Ezt akár már ma is érezheti, de a következő hetekben biztosan megmutatkozik.
Mérleg
A munkahelyén egyre több és összetettebb feladatot bízhatnak önre. A Szaturnusz miatt hajlamos lehet ezt próbatételként felfogni. Nincs baj azzal, ha szeretné bizonyítani a rátermettségét, de ne veszélyeztesse az egészségét! Biztos, hogy nem érné meg.
Skorpió
Az „Aki mer, az nyer” mondás ma kifejezetten igaz lehet önre. A Szaturnusz előre indulása bátrabbá és vállalkozó szelleműbbé teszi. Jó érzés lesz újra lelkesedni, de azért ügyeljen a mértékre. Ne vállalja túl magát, így minden rendben halad majd.
Nyilas
A Szaturnusz előre indulása felgyorsítja az eddig stagnáló ügyeit. Most új erőre kap minden, ami korábban elakadt. Érdemes kihasználni ezeket a kedvező szeleket. A mai nap váratlan jó hírt vagy szerencsés fordulatot tartogathat.
Bak
Olyan kihívások érkezhetnek, amelyekben tesztelik a rátermettségét. Ha kitartó marad és fókuszál, látni fogja, hogy felnő a feladathoz, és egyre jobban teljesít. Komoly sikerszéria indulhat el az életében.
Vízöntő
Új, komoly tervek formálódnak önben. Lehet, hogy elsőre elbizonytalanodik, képes-e mindent megvalósítani. A válasz: igen. Most a magabiztosságát és az önmagába vetett hitét tesztelik a bolygók.
Halak
A Szaturnusz idén kilépett, majd visszalépett az ön jegyébe, most pedig ismét előre indul. Ez kissé összezavarhatja, pedig alapvetően szerencsés hatásról van szó. Időzavarba kerülhet, nehezen dönti el, mivel kell sietni és mivel nem. Most különösen bölcs döntés volna tanácsot kérni attól, akire igazán felnéz.
Top hírek
Hírlevél-feliratkozás
Hírlevél-feliratkozás
Nem akar lemaradni a Metropol cikkeiről? Adja meg a nevét és az e-mail címét, és mi hetente három alkalommal elküldjük Önnek a legjobb írásokat!Feliratkozom a hírlevélre