Most érkezett: Emberi csontok kerültek elő lomtalanítás során Budapesten

Hatalmas volt az ijedelem a IX. kerületben.

Szerző: Amy Mans
Létrehozva: 2025.11.26. 20:22
nyomozás emberi csontok Budapest

A Bors egyik olvasója jelezte, hogy emberi csontokat fedeztek fel lomtalanításkor a IX. kerületi Liliom utcában. Az olvasó beszámolója szerint sok csontról van szó, és rengeteg helyszínelő van a környéken. 

alt=Sokkoló: emberi csontokat fedeztek fel lomtalanítás során egy budapesti kerületben
Sokkoló: emberi csontokat fedeztek fel lomtalanítás során egy budapesti kerületben / Fotó: Képünk illusztráció: Unsplash

 

Új információkat közölt a Bors egyik olvasója, amik szerint az állítólagos emberi csontok valószínűleg bemutató darabok voltak, amik segítségével egyetemen oktatnak, de mivel szerves anyagról van szó, nem lehet az utcán hagyni – a hatóságok egyelőre nem erősítették meg ezeket az információkat sem - írja a Bors.

 

Frissítés: Megérkezett a BRFK Kommunikációs Osztály válasza

Megkeresésére válaszolva tájékoztatjuk, hogy a rendelkezésre álló adatok alapján 2025. november 26-án 13 óra 10 perc körül a IX. kerületben, a Liliom utcában lomtalanításkor kihelyezett, vélelmezhetően emberi csontokat találtak.

 A szemle során bűncselekményre utaló körülmény nem merült fel.

 A Budapesti Rendőr-főkapitányság szakértők bevonásával közigazgatási hatósági eljárás keretében vizsgálja az eset körülményeit.

 

 

