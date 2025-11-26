Most érkezett: Emberi csontok kerültek elő lomtalanítás során Budapesten

A Bors egyik olvasója jelezte, hogy emberi csontokat fedeztek fel lomtalanításkor a IX. kerületi Liliom utcában. Az olvasó beszámolója szerint sok csontról van szó, és rengeteg helyszínelő van a környéken.

Sokkoló: emberi csontokat fedeztek fel lomtalanítás során egy budapesti kerületben / Fotó: Képünk illusztráció: Unsplash

Új információkat közölt a Bors egyik olvasója, amik szerint az állítólagos emberi csontok valószínűleg bemutató darabok voltak, amik segítségével egyetemen oktatnak, de mivel szerves anyagról van szó, nem lehet az utcán hagyni – a hatóságok egyelőre nem erősítették meg ezeket az információkat sem - írja a Bors.

Frissítés: Megérkezett a BRFK Kommunikációs Osztály válasza