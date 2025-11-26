Most érkezett: Emberi csontok kerültek elő lomtalanítás során Budapesten
Hatalmas volt az ijedelem a IX. kerületben.
A Bors egyik olvasója jelezte, hogy emberi csontokat fedeztek fel lomtalanításkor a IX. kerületi Liliom utcában. Az olvasó beszámolója szerint sok csontról van szó, és rengeteg helyszínelő van a környéken.
Új információkat közölt a Bors egyik olvasója, amik szerint az állítólagos emberi csontok valószínűleg bemutató darabok voltak, amik segítségével egyetemen oktatnak, de mivel szerves anyagról van szó, nem lehet az utcán hagyni – a hatóságok egyelőre nem erősítették meg ezeket az információkat sem - írja a Bors.
Frissítés: Megérkezett a BRFK Kommunikációs Osztály válasza
Megkeresésére válaszolva tájékoztatjuk, hogy a rendelkezésre álló adatok alapján 2025. november 26-án 13 óra 10 perc körül a IX. kerületben, a Liliom utcában lomtalanításkor kihelyezett, vélelmezhetően emberi csontokat találtak.
A szemle során bűncselekményre utaló körülmény nem merült fel.
A Budapesti Rendőr-főkapitányság szakértők bevonásával közigazgatási hatósági eljárás keretében vizsgálja az eset körülményeit.
