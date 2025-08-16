RETRO RÁDIÓ

Borzalmas tragédia: 280-an meghaltak, pusztító természeti csapás tett tönkre családokat

Több mint 280 ember halt meg az özönvízszerű esőzések okozta villámárvizekben Indiában és Pakisztánban, és több tucatnyian eltűntek - közölték pénteken a hatóságok, miközben a mentőalakulatok mintegy 1600 embert helyeztek biztonságba a két szomszédos ország hegyvidéki térségeiben.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.08.16. 08:39
tragédia árvíz villámárvíz

A több helyen földcsuszamlásokkal járó áradások csütörtökön kezdődtek az India által ellenőrzött Kasmírban, ahol hirtelen igen komoly mennyiségű csapadék hullott le, majd a csapadékzóna áttevődött Pakisztán északi és északnyugati részére.

A villámárvizeket kiváltó felhőszakadások egyre gyakoribbak India Himalája régióiban és Pakisztán északi területein, amihez részben az éghajlatváltozás is hozzájárul. Mindkét ország vezetői részvétüket fejezték ki az áldozatok családjainak – írja az MTI.

 

