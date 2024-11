Budapest: durván elszáll a parkolási díj, Karácsonyék ismét emelnek

Miközben a baloldali városvezetés átfogó parkolási reformról beszél, a vége megint csak az, hogy ismét mélyen a zsebükbe nyúlhatnak majd az autósok, hiszen a Karácsony Gergely–Vitézy Dávid páros a tiszás képviselők támogatásával újabb, drasztikus lehúzásra készülnek. Döntésük szerint ugyanis 30 százalékkal megemelik a parkolási díjakat Budapest-szerte, pedig ma sem olcsó. Mint emlékezetes, Karácsony korábban is „éhes” volt, így tavaly januárban emelt utoljára. Akkor ráadásul olyan területeket is fizetőssé tett, ahol addig ingyenes volt a várakozás. Úgy fest, a kivetett sarccal nem elégedett az új balliberális „koalíció”, mivel még több bevételt akarnak a Városháza számára. Summázva pedig, 2021-hez képest a mostani drágítással már 60 százalékkal többet fizetnek majd az autósok.

Budapest: Karácsony Gergely 2022-ben, 2023-ban is emelte a parkolási díjakat, a mostani döntéssel összesen több mint 60 százalékkal fizetnek majd többet az autósok a várakozásért Fotó: MK

Hiába lett új közgyűlése Budapestnek, Karácsony Vitézy Dáviddal, a Magyar Péter-féle Tisza Párt támogatásának köszönhetően tovább folytatja az autósüldözést. A főpolgármester „semmi gyárában” eddig is csak a sarcokat vetették ki a fővárosi autósokra, de fejleszteni nem fejlesztettek semmit. Mert az is kérdés ugye, hogy a tavaly januártól érvényes új parkolási rendből befolyt szép kis summát, hová tették... Tudniillik útfelújításra, parkolóház építésére, helyek létrehozására láthatóan nem fordították, pedig ebből a sarcból származik a Városháza egyik legnagyobb bevétele. Mindeközben egyre kevesebb a parkolóhely és egyre drágább a parkolás.

A közgyűlésen a Fidesz–KDNP nem támogatta a szerintük igazságtalan parkolási sarc 30 százalékos emelését, szemben a balliberális többséggel. Szentkirályi Alexandra ezzel kapcsolatos videóját itt nézheted meg:

A baloldal nem tagadja meg magát, mint olyannyira sokszor, most is megemelik a várakozási tarifát, csak most a Tisza Párt biztosítja Karácsonynak, hogy az emelés megkapja a kellő közgyűlési többséget a döntéshez. Miután ez nem is annyira meglepő módon megtörtént, a tarifák rögtön 30 százalékkal emelkedve az egekbe ugranak.

Budapest: A díjak így alakulnak óránként az új döntés értelmében:

az A övezetben 800,

a B övezetben 600,

a C övezetben 400,

a D övezetben 300 forint

Bónusz, hogy a 2000 kilogramm feletti gépjárművek parkolására kétszeres díjat kell majd fizetni, így ezek az autósok akár 1600 forint/óra tarifával számolhatnak majd.

Bár a fővárosi parkolás rendszer átfogó reformjában a baloldali városvezetők arról is döntöttek a drágulás terhe mellett, hogy 2026 júliusától megszűnnek majd a baloldali korrupciós botránytól – amelyben Karácsony Gergely neve is felmerült –, hangos parkolóautomaták. Az új döntés értelmében a parkolási díjak befizetése ugyanis kizárólag a BudapestGO alkalmazáson keresztül lesz majd lehetséges.

Karácsonyék erről is döntöttek parkolási reform címen