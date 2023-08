Újabb 101 parkolóhelyet szüntet meg Pikó, ismét nekimegy a józsefvárosi autósoknak

Nem elég, hogy az autósokat üldöző Karácsony Gergelyt lemásolva Pikó András és a baloldali városvezetés megsarcolja a józsefvárosi autótulajdonosokat, még a parkolóhelyeket is megszünteti.

Pikó András polgármester nincs tekintettel a lakossági igényekre. Fotó: Máté Krisztián

Valahogyan nagyon nem megy az önálló gondolkodás a baloldalon, főleg nem, ha közlekedésfejlesztésről vagy az autósokról kell dönteni. Eddig még jó nem sült ki abból, ha Karácsony Gergely "rendezkedett", amit a baloldali vezetésű kerületek rövid úton másoltak is. A botrány négy éve folyamatos... Erzsébetvárost például már a taxisok is kerülik a logikátlan forgalmirend-változások és az elektromos rollerek és bicikliutak kialakítására hivatkozva megszüntetett parkolási helyek miatt. A baloldali vezetésű testületek egyetlen működő módosítása, a kizárólagos lakossági parkolási rend kialakítása sem az övék volt, nemes egyszerűséggel lenyúlták Szentgyörgyvölgyi Péter belvárosi fideszes polgármestertől.

A baloldali városvezetők egyetlen jó húzása volt, hogy koppintották a fideszes belvárosi polgármester ötletét. Fotó: Belváros Önkormányzata

Pikó András józsefvárosi polgármester is jó tanítványa az autósokat üldöző Karácsonynak. Nem elég, hogy 2023-tól a kerületi lakosoknak is fizetniük kell a parkolásért – már az első autó után is lehúzzák őket –, legalább 150 parkolóhelyet is megszüntettek és ebben a hónapban további 101-et számolnak még fel.

A korábbi szabályok szerint minden józsefvárosi lakos két autót tarthatott ingyen az utcán. Az első parkolási engedélyért 2023-tól 18–30 ezer forintot is elkérnek egy évre, a másodikért ennél is többet kéne fizetni Fotó: Vaskó Tamás

Ez nem közlekedésfejlesztés, szimplán csak autósüldözés

Józsefváros elit részén, a történelmi Palotanegyedben már eddig is súlyos nehézséget okozott a parkolás. Most még rosszabb lesz a helyzet, hiszen 101 parkolási helyet számol fel Pikó. A baloldal "járdafelszabadítási programnak" nevezi a műveletet, és több kerületben ennek jegyében szüntetik meg a parkolóhelyeket. Azaz a gyalogosoknak kedveznének azzal, hogy Budapest szűk utcáinak egyik oldalán megszüntetik a várakozási lehetőséget, tehát a legtöbb helyen feleződik a várakozási lehetőség. Ennek jegyében módosítják Józsefvárosban is a parkolási rendet, amitől azt várják, hogy kevesebb autó és tisztább levegő legyen... Azt már csak halkan jegyezzük meg, hogy bár az alapcél örvendetes, mégis jobb lenne, ha stratégiai szemmel és komplexen oldanák meg az ügyet, például földalatti parkolók és P+R parkolók létesítésével vagy más olyan módon, ami mindenkinek jó.

Ezekben az utcákban számolnak fel parkolóhelyeket

Puskin

Szentkirályi,

Múzeum,

Bródy Sándor,

Krúdy,

Nap utca

Álszent a baloldali városvezetés

Miközben a baloldal adókat vet ki a lakosságra és korlátozza életterét, addig Karácsony Gergelyhez hasonlóan Pikó András is megszegi a szabályokat. A főpolgármester többek közt azzal bukott le, hogy többször is szabálytalanul a buszsávban közlekedett: miután logikátlanul időzítette a budapesti útlezárásokat és felújításokat, nem akart a maga által gerjesztett városi dugóban ücsörögni. Az is emlékezetes volt, hogy míg a budapestieket tömegközlekedésre buzdította, addig ő csak a fotózkodás erejéig szállt fel a Lánchídon átmenő buszra. Amikor a kamerák kereszttüzétől távolabb került, gyorsan átpattant szolgálati autójába, és úgy folytatta útját. Pikó Andrásról is kiderült már, hogy bort iszik és vizet prédikál. Miután felszámolta az amúgy is kevés parkolóhelyek egy részét, szolgálati autójával a tilosban állt meg...

A Pikóról készült videót itt nézheted meg

Hol vannak már azok a régi nyilatkozatok, amikor Pikó András szerint körberöhögték azok a kollégák, akiktől megkérdezték, hogy igényt tartanak-e szolgálati autóra! Hol vannak már a régi mondatok...? „Az nekem nem jön össze alkatilag, hogy a verdával meg a sofőrrel hazacsapassak a Vajda Péter utcába. Az önkormányzatnak vannak éves BKV-bérletei, mi inkább azokat használjuk” – nyilatkozta Pikó András anno. Úgy tűnik, megváltozott az alkata...

Karácsony csak akkor autóellenes, ha másokról van szó

Karácsony Gergely: „Csakis a saját kényelmük. Hogy nem sül le a bőr…” - írta régebben Karácsony Gergely kormánypárti politikusoknak. Aztán még fokozta is: "Itt az ideje, hogy kiszálljanak az állami autókból, lélegezzenek nagyot, nézzenek körül és vegyék például észre a budapesti közösségi közlekedést." Ezek után ugyancsak megdöbbentek a Metropol munkatársai, amikor a felújított metrószakasz átadására Karácsony Gergely sofőrrel és autóval érkezett. Ráadásul korábbi elektromos autóját is egy környezetszennyezőnek mondható dízel Volkswagenre cserélte.