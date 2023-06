A szolgálati autónak még az ötletét is nevetségesnek tartotta Pikó András, aki még megválasztása után is azzal haknizott 2019-ben, hogy ő ragaszkodik megszokott életformájához, a bringához és a tömegközlekedéshez. Az elmúlt négy évben erősen megváltozott Józsefváros polgármesterének a gondolkodása: most már szolgálati autó és sofőr szállítja az egy köpésnyire lévő szomszéd kerületbe is. Nem is akárhogy! Simán leparkoltak a megállni tilos tábla alatt.

Megállni tilos táblánál szállt ki Pikó András. Fotó: Facebook

Pikó András és a kényelem

A Józsefvároshoz közeli Boráros téren tartott találkozót Karácsony Gergely Baranyi Krisztinával, Jámbor Andrással és Pikó Andrással. Utóbbi nagyon kényelmesen oldotta meg az odautazást. Az esemény helyszínétől mindössze pár méterre parkolt le sofőrje, hogy Józsefváros polgármesterének ne kelljen gyalogolnia. Az sem érdekelte őket, hogy mindezt a megállni tilos tábla alatt játsszák el. Pedig ez a közlekedési tábla azt jelenti, hogy csakis és kizárólag forgalmi okokból lehet megállni, tiltja a pillanatnyi megállást is, amíg valaki kiszáll az autóból. Kiszálláshoz megállni csak a várakozni tilos táblánál lehetséges, Pikóék azonban egyértelműen egy hatalmas X, azaz megállni tilos tábla alatt álltak meg.

Hol vannak már azok a régi nyilatkozatok, amikor Pikó András szerint körberöhögték azok a kollégák, akiktől megkérdezték, hogy igényt tartanak-e szolgálati autóra. Hol vannak már a régi mondatok... „Az nekem nem jön össze alkatilag, hogy a verdával meg a sofőrrel hazacsapassak a Vajda Péter utcába. Az önkormányzatnak vannak éves BKV-bérletei, mi inkább azokat használjuk” – nyilatkozta Pikó András anno. Úgy tűnik, megváltozott az alkata...