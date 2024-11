Bulinegyed: nem tett semmit a polgármester a jobb közbiztonságért - Most a kormánynak köszönhetően nyílik új rendőrőrs

A DK-s polgármester, Niedermüller Péter semmibe veszi a választóit, ezért is van szükség a bulinegyedben új rendőrőrsre, amit a közeljövőben adnak át Erzsébetvárosban. Szentkirályi Alexandra, a fővárosi Fidesz-KDNP frakcióvezetője még nyáron tárgyalt Pintér Sándor belügyminiszterrel, hogy a korábban bezárt őrsöt nyissák meg újra, ezzel elősegítve a randalírozók megfékezését, a lakosság biztonságát. Niedermüller erre fel őrült magyarázkodásba kezdett.

Bulinegyed ma: Éjszakai élet, állandó tömeg, hangoskodás, rossz közbiztonság. Az önkormányzat, bár megtehette volna, mégsem lépett Fotó: Balogh Zoltán / MTI

"Egy olyan kerületet építünk föl, amelyik minőségi kultúrára, minőségi turizmusra, minőségi vendéglátásra és kreatív kulturális iparra épül"– ezt ígérte Niedermüller Péter polgármester öt évvel ezelőtt, de úgy fest, azóta megváltozhatott a véleménye, csak nem szólt róla.

A bulinegyedben élők ugyanis évek óta ki vannak akadva az állandó, akár tízezres részeg tömegektől, az utcákon történő ricsajozástól és a rossz közbiztonság miatt. Állandó a balhé a környéken, nem is csoda, hiszen több mint 800 szórakozóhely van Erzsébetváros belső részében. A bulinegyedben élők rendszeresen panaszkodnak, mert éjszaka zárt ablakok mellett is nehéz nyugodtan aludni, de féltik autóikat és saját testi épségüket is. Megszaporodtak a drogterjesztők a környéken, ahogy a tolvajok is, hogy csak az alapproblémáknál maradjunk.

Niedermüller Péter már 2019-ben megígért mindent, de eddig semmit sem csinált az erzsébetvárosiak megvédése érdekében Fotó: Facebook

Niedermüller gyakorlatilag meg sem hallja az erzsébetvárosiakat, ölbe tett kézzel nézi a történteket. Itt jegyezzük meg, hogy körülbelül pont úgy, mint más baloldali polgármester, ő is csak a rendőrségre mutogat, de az önkormányzat lehetőségeit számba sem veszi, mossa kezeit és hagyja elfajulni a helyzetet. Erre utalt Benedek Zsolt fideszes önkormányzati képviselő is, aki éppen arról beszélt a leendő rendőrőrs új helyiségében tartott tájékoztatón, hogy a balliberális vezetés semmit nem tett a bulinegyed közbiztonságának erősítéséért. Niedermüller ezt azzal magyarázta utólag, hogy nem a kerület záratta be az őrsöt korábban, hiszen az egyébként is rendőrségi/BM hely... erre a nyögvenyelős mosakodásra futotta a DK-s polgármesternek.