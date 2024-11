Hajléktalanok ügye: itt a hideg és Karácsony Gergely csak az időt húzza

A terek padjain nem a járókelők pihennek meg, hanem életvitelszerűen ott tartózkodnak a hajléktalanok / Fotó: Metropol

Tarlós István főpolgármestersége idején fővárosi rendeletet hoztak, hogy ne élhessenek közterületen hajléktalanok, majd az Országgyűlés szigorította a szabálysértési szankciókat – és a jobboldali városvezetés idején be is tartották. Karácsony Gergelyék viszont nem folytatták a Tarlós-féle szigorú politikát, nevezetesen, hogy felszámolják az utcán élést és szállókra, ellátóhelyekre irányítják a hajléktalanokat, ami számukra is sokkal jobb. Magukra hagyták a lakosságot is, meg a hajléktalanokat is, boldoguljanak, ahogy tudnak.

A témában készült videónkat itt nézheted meg: