Hihetetlen: Az „orosz Popeye”-ként emlegetett testépítő elveszítheti a karját bizarr szokása miatt

A fiatal férfi édesanyja rettentően aggódik fia egészségéért.

Szerző: Amy Mans
Létrehozva: 2025.11.25. 13:02
Módosítva: 2025.11.25. 13:48
testépítő egészség közösségi média

Az orosz testépítőt, Kirill Tereshint orosz Popeye”-ként emlegetik az emberek, de jómaga  „Bazooka Arms”-nak is nevezi magát: azért vált világhírűvé, mert hatalmas bicepszei miatt úgy nézett ki, mint a mindenki által ismert, spenótevő rajzfilmtengerész. A fiatal férfi szokatlanul nagy bicepszébe állítólag olajat vagy vazelin jellegű anyagot fecskendeztek még 2017-ben. A rajongóinak ugyanakkor azt állította, hogy profi testépítő.

alt=A fiatal férfi profi testépítő képében díszelgett a rajongóinak, miközben bizarr szokásáról évekig hallgatott. Most állítólag elveszítheti az egyik karját
A fiatal férfi profi testépítő képében tetszelgett a rajongóinak, miközben bizarr szokásáról évekig hallgatott. Most állítólag elveszítheti az egyik karját Fotó. pexels.com/Illusztráció

A testépítő jelenleg az egészségéért küzd az orvosaival

Kirill Tereshin egyébként vlogerként és streamerként tevékenykedik a közösségi médiában, most rajongói nagyon aggódnak kedvencük egyre súlyosbodó egészségügyi állapota miatt. A 29 éves férfi bőrátültetésre készült, amely megmenthette volna a karját, azonban azt a hírt kapta, hogy a rendkívül rossz vizsgálati eredmények ellehetetlenítik a műtétet. Az orosz férfi az évek alatt számos műtéten átesett már, közben a befecskendezett anyag közel 70 százalékát eltávolították karjaiból. 

A férfi nemcsak a karján, hanem az arcán is végeztetett beavatkozásokat. Még ezen a héten is posztolt egy videót a közösségi médiában, amelyen éppen ajakfeltöltést végeznek rajta – írja a Daily Star.

Tereshin édesanyja, Irina az orosz nézőknek elmondta, hogy kategorikusan ellenzi fia átalakulását, és online kísérleti nyúlnak nevezte őt.

Nem azonnal, de nagyon valószínű, hogy a jövőben amputáció vár rá. Egy nap tályogok alakulnak ki, majd gyulladás, és (akár) a sztrók kockázata is fennáll

– fogalmazott a nő.

A „orosz Popeye” legfrissebb TikTok-videója a LINKRE KATTINTVA megtekinthető!

 

 

