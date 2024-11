Budapest: Karácsony ismét elbukott, teljes volt a káosz a hó miatt

Ha nem lett volna bosszantó, akár mosolyt is csalhatott volna a fővárosiak arcára Karácsony Gergely főpolgármester, aki a havazással kapcsolatban tájékoztatta őket arról, hogy minden rendben lesz, mert Budapest felkészült. Mint üzente nekik, "a hóesés mindig okoz kellemetlenséget, ezért aki teheti, válassza a tömegközlekedést". Eközben pedig a BKK közzétette, mely járatok nem közlekednek egyáltalán, vagy terelve vagy nem áll meg megállókban. Hát volt jó pár...A malőrt tetőzte, hogy a havazás kezdete után még a kevéshez képest is változott a menetrend. Voltak útvonalak, ahol hiába rostokoltak az utasok, vagy jobb esetben rettentő sokáig kellett dekkolniuk, mire befutott a várva várt busz, de több például egyáltalán nem is indult útnak.

Budapest: az utak hókásásak, csúszósak, az útviszonyok miatt számos BKK-járat egyáltalán nem, vagy terelve közlekedik Fotó: Ladóczki Balázs

A péntek hajnali, 5-10 centiméteres havazás miatt, közlekedési káosz alakult ki Budapesten. Karácsony Gergely posztjában ugyan beígérte, hogy minden rendben lesz, mert felkészült a Városháza, de a valósága az, hogy a főváros ismét elesett. Szentkirályi Alexandra, a Fidesz-KDNP frakcióvezetője sem hagyta szó nélkül a helyzetet.

Szentkirályi Alexandra szerint, a főpolgármester létre hozta a budapestiek számára a snow office-t Fotó: Arpad Kurucz

Az első hóval megérkezett a budapesti hókáosz is. Ma virradóra, több mint egy tucat BKK-járat vagy egyáltalán nem, vagy rövidített útvonalon, netán pótlással közlekedett. Karácsony Gergely tegnap büszkén állította, hogy felkészült, de ehelyett mára csak új munkavégzési formát kaptak a budapestiek: a snow office-t

–jegyezte meg közösségi oldalán Szentkirályi, akinek megint igaza lehet, hiszen több mint 10 BKV-járat eleve nem közlekedett hajnaltól, másik tucatnyi eleve terelve járt vagy bizonyos megállókat nem érintett.



Budapest: Leesett az első hó, ismét megbénult a tömegközlekedés

Péntek reggelre teljesen beállt a Rákóczi út is Fotó: Csudai Sándor

Míg a posztkirályként ismert Karácsony Gergely lelkesen ajánlotta mindenki figyelmébe a közösségi közlekedés járatait, addig gyakorlatilag lasszóval kell fogni a járatokat a főváros több pontján. A főpolgármester számtalanszor eljátssza, hogy tényként állít olyat, ami mögött valójában nincs semmi. Tavaly például –egy hét híján–, éppen ilyenkor esett le az első hó. Miközben akkor is lebénult Budapest közlekedése: a buszok egy része nem járt, az autósok őrjöngtek a dugóban, kvázi nem működött Budapest, addig Karácsony Gergely nagy vidáman fotózkodott a hóban, amit lelkesen posztolgatott közösségi oldalán.