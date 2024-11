Manfred Weber bejelentette: Királycsináló leszek Magyarországon

A saját bevallása szerint is magyargyűlölő Manfred Weber élére állt a brüsszeli elit háborúpárti egységfrontjának, majd az Európai Parlament november 27-i bizottsági vitáján gyakorlatilag hadüzenetet küldött a nemzeti, szuverenista erőknek, amikor kijelentette:

Orbán Viktort és a lengyel PiS-t nem egyszerűen politikai ellenfélnek, hanem ellenségnek tekinti.

Weber azt sem rejtette véka alá, hogy az Európai Néppártban ülő szövetségese, Magyar Péter és a Tisza Párt támogatásával kívánja kikényszeríteni a kormányváltást hazánkban.

Manfred Weber bejelentette: királycsináló lesz Magyarországon

Manfred Weber a szerdai beszédében megköszönte az Európai Néppárttal együttműködő, többségében baloldali erőknek, hogy szavazataikat adták az Ursula von der Leyen vezette Európai Bizottságra, amely így felállhat december elsején. A háborúpárti Platform cooperation statement nevű paktum kapcsán Weber szintén a hangadó szerepét vállalta magára, amikor megerősítette az abban foglaltakat.

A néppárt, a szociáldemokrata frakció, valamint a Renew által a minap közösen aláírt paktum lényegében a frissen amerikai elnökké választott Donald Trump fontosabb világpolitikai törekvéseit igyekszik megakadályozni, közük az ukrajnai háború befejezését. Nem meglepő, hogy Manfred Weber a beszédében külön hangsúlyozta, hogy a dokumentum aláírói Ukrajna-pártinak tartják magukat.

Az egységfront a migrációs paktum maradéktalan végrehajtását is szorgalmazza, de az aláírók azt a jogot is fenntartják maguknak, hogy a tagállamok megrendszabályozására a jövőben is bevessék a jogállamisági eljárásrendszert, amivel például a hazánknak járó uniós forrásokat tudják visszatartani.

Emlékezetes: néhány évvel ezelőtt, amikor a Sargentini-jelentés kapcsán az EP a hazánk elleni jogállamisági eljárásról szavazott, Manfred Weber kendőzetlenül beszélt hazánkkal és a magyarokkal kapcsolatos ellenszenvéről:

a 7-es cikkes szavazáson Magyarország ellen szavaztam. Nem a Fidesz, nem Orbán Viktor ellen, hanem az egész ország ellen.

Az októberi európai parlamenti vitán Orbán Viktor miniszterelnök arra emlékeztetett, hogy a néppárt elnökének tulajdonképpeni hungarofóbiája a személyes sértettségére vezethető vissza, ugyanis 2018-ban a német politikus azt nyilatkozta, hogy nem akar a magyarok szavazatával az Európai Bizottság elnöke lenni. Nem is lett. „A harag rossz tanácsadó” – figyelmeztette akkor Orbán Viktor a néppárt elnökét.