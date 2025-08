Paskó Csaba atya elárulta, mitől lesz igazi a lecsója

Paskó Csaba, Berhida közkedvelt plébánosa nem csupán a lelkek, hanem az ízek és a dallamok szakértője is. Kiváló séf, aki rendszeresen szervez különleges lakomákat, vacsorákat, ha éppen nem egy szimfonikus zenekart vezényel, és nem is szentmisét celebrál. Olykor lecsót is készít.

Paskó Csaba atya lecsója friss kolbásszal készül

A Metropol megkérte a plébánost, árulja el a saját lecsója receptjét. A katolikus pap szerint a jó lecsó olyan, mint az élet: színes, illatos, néha füstös, néha édes, de mindig abból fő, amit a nyár bősége kínál. Ha van kenyér, kolbász, és van kivel megosztani – akkor mindenünk megvan. A legismertebb magyar ételnek számtalan változata létezik, hiszen egy kicsit mindenki másképp készíti.

Én tarhonyával, és friss, sült kolbásszal kínálom

– mosolygott a plébános, majd elárulta, hogy 4 főre melyik összetevőből mennyi szükséges a kiváló ízélmény eléréséhez.

10 dkg füstölt szalonna (apró kockákra vágva)

2 nagy fej vöröshagyma (finomra vágva)

80 dkg zöldpaprika (TV- vagy lecsópaprika, vegyesen)

50 dkg érett paradicsom (hámozva, cikkekre vágva)

2 gerezd fokhagyma (reszelve vagy zúzva)

1 mokkáskanál kristálycukor

1 teáskanál édesnemes fűszerpaprika

20 dkg házi tarhonya

Só, frissen őrölt bors ízlés szerint

4 szál friss házi kolbász (egyesével kb. 12–15 dkg)

1 dl víz

1 evőkanál zsír

Az első lépés a tarhonya előkészítése:

Egy nagyobb lábasban zsiradék nélkül aranybarnára pirítjuk a tarhonyát (szárazon, folyamatos keverés mellett). Ha kész, félretesszük egy tálba.

Ezek után következik a lecsó megfőzése. A lábasba tesszük az apróra vágott füstölt szalonnát, és kis lángon zsírjára sütjük. Rádobjuk a vöröshagymát, és üvegesre pároljuk a szalonnazsíron. Lehúzzuk a tűzről, hozzákeverjük az édesnemes paprikát, majd azonnal mehet bele a csíkokra vágott zöldpaprika és a fokhagyma. Sózzuk, borsozzuk, hozzáadjuk a cukrot, majd fedő alatt 5-6 percig pároljuk. Hozzáadjuk a cikkekre vágott paradicsomot, és 5 percig főzzük, míg levet ereszt. Ekkor hozzákeverjük a pirított tarhonyát, és kb. 2,5-3 dl forró vizet öntünk hozzá, hogy ellepje. Lefedve, kis lángon 15-20 percig főzzük, amíg a tarhonya megpuhul, és a lecsó sűrű, ragyogó szaftot nem kap.