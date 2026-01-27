Döbbenetes fotó: így omladozik a fővárosi tiszás képviselő a zárt ülésen - pánikba estek a bulihajó biznisz miatt?
Zárt ajtók mögött tárgyal a Fővárosi Közgyűlés egyik legkényesebb ügyéről a tulajdonosi bizottság, a prosecco hajók engedélyének ügyéről. A bulihajó-bizniszről szól beszélgetésre a terembe azonban olyan is beült, akinek hivatalosan semmi keresnivalója nem lenne ott: Barna Judit, Juju, a Tisza Párt fővárosi képviselője. Miért volt ennyire fontos neki ez az ügy?
A bulihajó-biznisz működéséről és az engedélyeikről lesz szó szerdán a Fővárosi Közgyűlésen, most zárt bizottsági ülést tartanak a városházán ez ügyben. A téma kényes, a dokumentumok egy része nem nyilvános, a részvétel pedig elvileg csak a bizottság tagjainak engedélyezett. Ehhez képest ott ült a teremben Barna Judit (becenevén Juju), a Tisza fővárosi képviselője is, noha nem tagja a bizottságnak. Informátorunk szerint láthatóan megviselten, feszülten követte az eseményeket.
A kérdés: miért ilyen fontos ez az ügy a Tisza számára?
A háttérben komoly érdekek mozognak. A Metropol korábban már megírta: egy nem nyilvános fővárosi dokumentum szerint a Margit híd és az Árpád híd közötti szakaszon működő bulihajók évek óta túlterhelik a környéket. Zaj, szemét, éjszakai randalírozás, tömeges alkoholfogyasztás, mindezt gyakran megfelelő biztonsági, egészségügyi és takarítási háttér nélkül.
A javaslat külön kitér azokra a szolgáltatásokra is, amelyek „korlátlan alkoholfogyasztással egybekötött” programokat kínálnak, ilyenek a köznyelvben csak „prosecco hajóként” emlegetett járatok. A dokumentum több céget is nevesít, köztük a DUNA-WESER Kft.-t, és azt kéri, hogy az érintett közterület-használati engedélyeket vonják vissza, a szerződéseket bontsák fel.Ez már nemcsak életminőségi kérdés, hanem üzlet. Nem is kicsi.
A történet itt válik igazán kényessé.
A Gazdasági Versenyhivatal határozata szerint a bulihajó-bizniszben négy cég érintett:
- Dunai Személyszállító Kft.
- Hajózni Jó Kft.
- Rubin Group Kft.
- DUNA-WESER Kft.
A cégek jogsértő együttműködést folytattak egy BKV-s közbeszerzés során. A GVH szerint egyeztették ajánlataikat, előre leosztották a szerepeket, és arra játszottak, hogy a tender „házon belül maradjon”. Több cég végül kényszertörlés alá került. És itt bukkan fel egy név, amely a Tisza Párttal van összefügésben.
A nyilvános cégadatok szerint Dr. Ordas Eszter 2020 és 2021 között a Dunai Személyszállító Kft. ügyvezetője volt – éppen akkor, amikor a GVH által vizsgált közbeszerzés zajlott. A cég később kényszertörlés alá került. Ordas Eszter pedig a Tisza Párt színeiben fővárosi képviselő volt, mandátumáról 2025 nyarán mondott le. Férje, Dobos Tibor László szintén ebben az üzleti és politikai körben mozog, most az országgyülési választásokon 2026-ban a Tisza színeiben indul.
Magyar Péter, a Tisza Párt vezetője az elmúlt időszakban többször is hajókon tartotta politikai rendezvényeit:EP-eredményváró, ünneplés, konferencia, ezek a hajók mind ehhez a gazdasági körhöz köthetők. Az összkép egyre nehzebben magyarázható puszta véletlennel.
Ebben a kontextusban már egészen más megvilágításba kerül, hogy egy tiszás képviselő – hivatalos jogosultság nélkül – beül egy zárt ülésre, amely éppen ezekről a hajókról és engedélyekről dönt. Az is érthetőbbé válik, miért volt Barna Judit láthatóan feszült, megviselt, kimerült. Valószínüleg itt nem pusztán közlekedéspolitikai kérdésről van szó, hanem egy olyan ügyről, amely érzékenyen érintheti a Tisza politikai és gazdasági holdudvarát is.
