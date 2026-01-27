Döbbenetes fotó: így omladozik a fővárosi tiszás képviselő a zárt ülésen - pánikba estek a bulihajó biznisz miatt?

A bulihajó-biznisz működéséről és az engedélyeikről lesz szó szerdán a Fővárosi Közgyűlésen, most zárt bizottsági ülést tartanak a városházán ez ügyben. A téma kényes, a dokumentumok egy része nem nyilvános, a részvétel pedig elvileg csak a bizottság tagjainak engedélyezett. Ehhez képest ott ült a teremben Barna Judit (becenevén Juju), a Tisza fővárosi képviselője is, noha nem tagja a bizottságnak. Informátorunk szerint láthatóan megviselten, feszülten követte az eseményeket.

A bulihajó-biznisz nagyon érdekli a tiszás képviselőt

A kérdés: miért ilyen fontos ez az ügy a Tisza számára?

A háttérben komoly érdekek mozognak. A Metropol korábban már megírta: egy nem nyilvános fővárosi dokumentum szerint a Margit híd és az Árpád híd közötti szakaszon működő bulihajók évek óta túlterhelik a környéket. Zaj, szemét, éjszakai randalírozás, tömeges alkoholfogyasztás, mindezt gyakran megfelelő biztonsági, egészségügyi és takarítási háttér nélkül.

A javaslat külön kitér azokra a szolgáltatásokra is, amelyek „korlátlan alkoholfogyasztással egybekötött” programokat kínálnak, ilyenek a köznyelvben csak „prosecco hajóként” emlegetett járatok. A dokumentum több céget is nevesít, köztük a DUNA-WESER Kft.-t, és azt kéri, hogy az érintett közterület-használati engedélyeket vonják vissza, a szerződéseket bontsák fel.Ez már nemcsak életminőségi kérdés, hanem üzlet. Nem is kicsi.

A történet itt válik igazán kényessé.

A Gazdasági Versenyhivatal határozata szerint a bulihajó-bizniszben négy cég érintett:

Dunai Személyszállító Kft.

Hajózni Jó Kft.

Rubin Group Kft.

DUNA-WESER Kft.

A cégek jogsértő együttműködést folytattak egy BKV-s közbeszerzés során. A GVH szerint egyeztették ajánlataikat, előre leosztották a szerepeket, és arra játszottak, hogy a tender „házon belül maradjon”. Több cég végül kényszertörlés alá került. És itt bukkan fel egy név, amely a Tisza Párttal van összefügésben.

A nyilvános cégadatok szerint Dr. Ordas Eszter 2020 és 2021 között a Dunai Személyszállító Kft. ügyvezetője volt – éppen akkor, amikor a GVH által vizsgált közbeszerzés zajlott. A cég később kényszertörlés alá került. Ordas Eszter pedig a Tisza Párt színeiben fővárosi képviselő volt, mandátumáról 2025 nyarán mondott le. Férje, Dobos Tibor László szintén ebben az üzleti és politikai körben mozog, most az országgyülési választásokon 2026-ban a Tisza színeiben indul.