Forró lesz az év első közgyűlése: költségvetési blamázs, titkos napirendek és bulihajó botrány várható

A közgyűlés legérzékenyebb témája a főváros költségvetése lesz. Megtudtuk: zárt ülésen tárgyalt ügyek, a bulihajók engedélyeinek visszavonása és az egyre romló utak állapota is napirendre kerül, de a költségvetési botrány robbanása is várható. A tavaly év végén elfogadott 2026-os büdzsé ugyanis több ponton is kérdésessé vált.

A Fővárosi Közgyűlés izgalmas napirendi pontokat fog tárgyalni Fotó: Polyák Attila / MW



A tervek szerint Budapest bevétele 2026-ban 532 milliárd forint lenne, ebben azonban szerepel egy 63,9 milliárd forintos tétel, amelyet a városvezetés állami támogatásként tüntetett fel. Ennek célja az lett volna, hogy a főváros ne váljon nettó befizetővé az állam felé. Csakhogy ugyanekkora összeg a kiadási oldalon szolidaritási hozzájárulásként jelenik meg, vagyis a költségvetés lényegében arra épült, hogy:

vagy nem kell befizetni ezt az összeget

vagy ha igen, akkor az állam valamilyen módon visszapótolja.

Ez a logika azonban megbicsaklott. Januárban ugyanis az Alkotmánybíróság ismét kimondta, hogy a szolidaritási hozzájárulás nem alaptörvény-ellenes. Ez már a második ilyen döntés, ami után egyre nehezebb fenntartani azt az érvelést, amelyre a fővárosi költségvetés épült. A jelenlegi számok könnyen „fiktív bevételekre” épülő költségvetést eredményezhetnek. Ráadásul a 2025-ös költségvetés körül sincs még minden tisztázva, így két év pénzügyei is egyszerre kerülnek reflektorfénybe.

Szintén komoly vihart kavarhat a bulihajók ügye, amelyet a közgyűlés zárt ülésen tárgyal. Egy, a nyilvánosság számára hivatalosan nem hozzáférhető előterjesztés szerint több belvárosi bulihajó-kikötő közterület-használati engedélyének visszavonása is napirendre kerülhet. Az érintett szakasz a Margit híd és az Árpád híd közötti rakpart, ahol évek óta panaszkodnak a környéken élők:

állandó zajterhelés

szemét és elhanyagolt környezet

éjszakai randalírozás

tömeges alkoholfogyasztás

hiányos biztonsági és egészségügyi háttér

A dokumentum szerint a problémák régóta ismertek, mégsem történt érdemi beavatkozás. Valószínűleg azonban nemcsak közrendészeti és lakossági szempontok állhatnak a háttérben, hanem komolyabb gazdasági és politikai érdekek is. Az előterjesztés ugyanis név szerint megemlíti a DUNA-WESER Kft.-t, és azt kéri a közgyűléstől, hogy az érintett raszterekhez kapcsolódó közterület-használati engedélyeket vonják vissza, illetve a hatósági szerződéseket bontsák fel. A kartellezésbe keveredett cég Ordás Eszter, volt fővárosi tiszás képviselőhöz és a férjéhez köthető, a rendezvényhajóikon előszeretettel tartott eseményeket Magyar Péter is. Ez az ügy könnyen az ülés egyik legnagyobb botrányává válhat.