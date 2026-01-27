Forró lesz az év első közgyűlése: költségvetési blamázs, titkos napirendek és bulihajó botrány várható
Szerdán tartja meg 2026 első ülését a Fővárosi Közgyűlés és már most látszik, hogy nem egy unalmas évindító formalitásról lesz szó. A közgyűlésen több olyan ügy kerül terítékre, amit zárt ajtók mögött tárgyalnak, több pontnál komoly összecsapás várható.
A közgyűlés legérzékenyebb témája a főváros költségvetése lesz. Megtudtuk: zárt ülésen tárgyalt ügyek, a bulihajók engedélyeinek visszavonása és az egyre romló utak állapota is napirendre kerül, de a költségvetési botrány robbanása is várható. A tavaly év végén elfogadott 2026-os büdzsé ugyanis több ponton is kérdésessé vált.
A tervek szerint Budapest bevétele 2026-ban 532 milliárd forint lenne, ebben azonban szerepel egy 63,9 milliárd forintos tétel, amelyet a városvezetés állami támogatásként tüntetett fel. Ennek célja az lett volna, hogy a főváros ne váljon nettó befizetővé az állam felé. Csakhogy ugyanekkora összeg a kiadási oldalon szolidaritási hozzájárulásként jelenik meg, vagyis a költségvetés lényegében arra épült, hogy:
- vagy nem kell befizetni ezt az összeget
- vagy ha igen, akkor az állam valamilyen módon visszapótolja.
Ez a logika azonban megbicsaklott. Januárban ugyanis az Alkotmánybíróság ismét kimondta, hogy a szolidaritási hozzájárulás nem alaptörvény-ellenes. Ez már a második ilyen döntés, ami után egyre nehezebb fenntartani azt az érvelést, amelyre a fővárosi költségvetés épült. A jelenlegi számok könnyen „fiktív bevételekre” épülő költségvetést eredményezhetnek. Ráadásul a 2025-ös költségvetés körül sincs még minden tisztázva, így két év pénzügyei is egyszerre kerülnek reflektorfénybe.
Szintén komoly vihart kavarhat a bulihajók ügye, amelyet a közgyűlés zárt ülésen tárgyal. Egy, a nyilvánosság számára hivatalosan nem hozzáférhető előterjesztés szerint több belvárosi bulihajó-kikötő közterület-használati engedélyének visszavonása is napirendre kerülhet. Az érintett szakasz a Margit híd és az Árpád híd közötti rakpart, ahol évek óta panaszkodnak a környéken élők:
- állandó zajterhelés
- szemét és elhanyagolt környezet
- éjszakai randalírozás
- tömeges alkoholfogyasztás
- hiányos biztonsági és egészségügyi háttér
A dokumentum szerint a problémák régóta ismertek, mégsem történt érdemi beavatkozás. Valószínűleg azonban nemcsak közrendészeti és lakossági szempontok állhatnak a háttérben, hanem komolyabb gazdasági és politikai érdekek is. Az előterjesztés ugyanis név szerint megemlíti a DUNA-WESER Kft.-t, és azt kéri a közgyűléstől, hogy az érintett raszterekhez kapcsolódó közterület-használati engedélyeket vonják vissza, illetve a hatósági szerződéseket bontsák fel. A kartellezésbe keveredett cég Ordás Eszter, volt fővárosi tiszás képviselőhöz és a férjéhez köthető, a rendezvényhajóikon előszeretettel tartott eseményeket Magyar Péter is. Ez az ügy könnyen az ülés egyik legnagyobb botrányává válhat.
A Fidesz-frakció külön előterjesztést nyújtott be a fővárosi utak állapota miatt. Álláspontjuk szerint a budapesti közúthálózat leromlása nem kizárólag az időjárás vagy a forráshiány következménye, hanem évek óta halmozódó mulasztások eredménye.
A Fidesz a közgyűlés elé vitte az ügyet, mert:
- az utak karbantartása háttérbe szorult
- a felújítások üteme elmaradt a szükségestől
- a közlekedők naponta érzik a romló állapot következményeit
Mindezek alapján az év első közgyűlése messze nem protokolláris eseménynek ígérkezik. Költségvetési hitelesség, titkosított napirendi pontok, kényes engedélyek és látványosan romló városi infrastruktúra, ezek mind olyan témák, amelyek akár hosszú vitákat és komoly politikai ütközéseket hozhatnak. Egy dolog biztos: szerdán nem fognak unatkozni a fővárosi képviselők.
