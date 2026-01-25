Prosecco a Dunán, kartell a háttérben - a fővárosi közgyűlésen robbanhat a bulihajó-botrány

A bulihajók ügyét a Fővárosi Közgyűlés zárt ülésén tárgyalhatja jövő héten, az előterjesztést több belvárosi bulihajó-kikötő közterület-használati engedélyének visszavonását kezdeményezi. A hivatalosan nem nyilvános dokumentum szerint a Margit híd és az Árpád híd közötti rakpartszakaszon működő rendezvény- és városnéző hajók évek óta túlterhelik a környéket: zaj, szemét, éjszakai randalírozás, tömeges alkoholfogyasztás, miközben a megfelelő biztonsági, egészségügyi és takarítási háttér sokszor hiányzik. De az okok között ennél többről is szó lehet.

A bulihajók turistái nem termelnek bevételt a fővárosnak, mert a pénzüket a hajón költik el, nem vesznek igénybe szolgáltatásokat a városban Fotó: Ripost

A javaslat külön kiemeli azokat a szolgáltatásokat is, amelyek „korlátlan alkoholfogyasztással egybekötött” programokat kínálnak, ilyenek például a köznyelvben csak „Prosecco hajóként” vagy bulihajóként emlegetett járatok. Emellett azt is kezdeményezik, hogy a jövőben minden egyes engedélynél, még a hosszabbításnál is kötelező legyen kikérni az érintett kerületi önkormányzat hozzájárulását.

Ez azért is kulcsfontosságú, mert sokan nincsenek tisztában vele: a bulihajók nem „lebegő magánterületek”. A működésükhöz nemcsak hajózási hatósági engedély kell, hanem külön közterület-használati engedély is a Fővárosi Önkormányzattól, hiszen a kikötés Budapest közterületét érinti. Vagyis a fővárosnak nagyon is van beleszólása abba, melyik hajó hol és milyen feltételekkel működhet.

A dokumentum több céget is nevesít, köztük a DUNA-WESER Kft.-t, és azt kéri a közgyűléstől, hogy az érintett raszterekhez kapcsolódó közterület-használati engedélyeket vonják vissza, illetve a hatósági szerződéseket bontsák fel.

A történet itt kezd érdekes lenni. A DUNA-WESER Kft. neve ugyanis nem először kerül elő problémás ügyek kapcsán. A Gazdasági Versenyhivatal hivatalos határozata szerint négy vállalkozás – a Dunai Személyszállító Kft., a Hajózni Jó Kft., a Rubin Group Kft. és a DUNA-WESER Kft. – jogsértő együttműködést folytatott egy, a BKV hajójáratainak üzemeltetésére kiírt közbeszerzés során. A GVH megállapítása szerint a cégek egyeztették ajánlataikat, előre megbeszélték a szerepeket, és céljuk az volt, hogy a tender „házon belül” maradjon. A hatóság többmilliós bírságot szabott ki, és azt is rögzítette, hogy egyes cégeket kifejezetten erre a tenderre hoztak létre, tényleges gazdasági tevékenység nélkül. Több vállalkozás végül kényszertörlés, illetve felszámolás alá került.