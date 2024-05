Magyar Péter fővárosi jelöltje kartellezéssel akart kárt okozni Budapestnek

A cégek közül a Dunai Személyszállító Kft-t hozta létre és vezette Ordas Eszter. Az már a cégadatokból is jól látszik, hogy ez a társaság kifejezetten a BKV-tenderre jött létre: 2020 júliusában jegyezték be, árbevétele, érdemi tevékenysége pedig azóta sem volt. A tulajdonos 2021 végéig Ordas maradt, 2022-re pedig átvette a céget a kartell másik tagja, a Hajózni Jó Kft. A két társaságot egyazon napon jegyezték be. A feladatuk mindössze az volt, hogy egy-egy rosszabb ajánlatot adjanak be a tenderre.