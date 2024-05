4 évet ült fegyházban piramisjátékért Magyar Péter gazdasági vezetője, nemrég szabadult

A Metropol információi szerint négy évet ült a legsúlyosabb büntetésvégrehajtási intézményben, fegyházban. Aztán Magyar Péter legközelebbi munkatársaként találta meg számítását. Nemcsak gazdasági vezető, ő irányítja Magyar Péter titkárságát is.

Sájer Mária éveken át egy piramisjátékot üzemeltető banda tagjaként csalt, lopott és hamisított, nyugdíjasok százait is gátlás nélkül meglopva. Bűntársaival 8 milliárd(!) forintot tüntettek el, a pénz nagy része azóta sem került elő. Körülbelül 7 milliárd forintot sikerült elrejteniük a hatóságok elől.

Sájer Mária nemcsak legközelebbi munkatársa, gazdasági vezetője, titkárságvezetője Magyar Péternek, de lényegében a rokona.

Nemrég még fegyházban ült 1200 ember meglopásáért, ma ő Magyar Péter gazdasági vezetője.

Ő az édesanyja Vogel Evelinnek, Magyar élettársának, akit az újdonsült politikus minden rendezvényre magával visz.

A 4 évet fegyházban letöltő, nemrég szabadult Sájer Magyar Péter csapatának egyik legfontosabb tagja. Gazdasági vezető, aki árnyékként követi Magyar Pétert, a titkárságát is ő irányítja. A legszűkebb stábba tartozik, mint például Nagy Ervin. Ő kezeli a számlákat, fizeti a beszállítókat, színpadi technikát, testőröket, irányítja, kezeli a hirtelen százmilliókkal felduzzasztott Magyar-klán pénzügyeit. A színpadra lépés előtt jellemzően vele vált szót utoljára Magyar Péter.

Magyar Péter szorosan együttműködik a 8 milliárdos csalássorozat tettesével. Nála a kasszakulcs

Egymást követik a villámmegbeszélések, egyeztetések. A fegyházból szabadult pénzügyi főnök rutinosan jelent Magyar Péternek. A bíróság kimondta: „bűnszervezet tagjaként” tevékenykedett éveken keresztül

Magyar Péter gazdasági vezetője pontosan tudja, honnan jönnek a százmilliók, miből van a méregdrága technika, felszerelés, színpad

Sájer Mária a jogerős ítélet indoklása szerint bűnszervezetben követett el folytatólagos csalássorozatot és magánokirat-hamisítást éveken keresztül. Társaival együtt üzemszerűen csaptak be, fosztottak ki embereket, vették el megtakarított pénzüket. Kispénzű nyugdíjasokat éppúgy kifosztottak, mint módosabb embereket. 1200 (!) ember loptak meg azt ígérve, hogy „fialtatják” a pénzüket, több kamatot adnak a bankoknál. Eközben semmilyen pénzügyi tevékenységet nem végeztek, a beszedett pénzeket elköltötték, elrejtették, illetve a rendszerbe korábban belépők kifizetésére fordították. Sájer a bűnszervezet fontos tagjaként kapott 4 éves fegyházbüntetést.

4 kemény év fegyházban, a feltételes szabadságra bocsátás a gátlástalan bűncselekmény miatt kizárva

Magyar Péter gazdasági vezetője kiemelkedő szerepet játszott a bűnbandában. Azt hazudta a károsultaknak, hogy a médiába, filmgyártásba fekteti be pénzt, így fizet majd magasabb hozamot. A bírósági ítélet kimondta, hogy egy károsultra vetítve ő okozta a legnagyobb kárt, miután 108 milliót csalt ki egyetlen embertől. Volt, akit rábeszélt arra, adja el a lakását, hogy a pénzt majd „megforgathassa”. Nem zavarta, ha emiatt utcára került valaki.

A bűnszervezet 10-50 százalék közötti hozamot ígért az átvert áldozatoknak, bármit megtettek, hazudtak gátlástalanul, csakhogy megszerezhessék a pénzt. A vádirat szerint nem egyszer papírzacskóban vitték el a becsapott nyugdíjasok félretett pénzét.

A megtévesztés kedvéért banki igazolások ezreit(!) hamisították, hamis banklogókat gyártottak, ebben is profinak bizonyult Magyar Péter gazdasági vezetője. A megtévesztés kedvéért a bűnszervezetnek még arra is volt gondja, hogy Budapesten a fontos pénzügyi intézményeknek helyet adó Bankcenterben, a Szabadság téren béreljenek irodát.

Döbbenetes „epizód”, hogy a bűnbanda tagjai, amikor kezdett összeomlani a „rendszer”, 700 millió forintnyi készpénzt bevittek egy lottózóba. A rengeteg szelvény megjátszására külön terminált kellett felszerelni! A kicsalt pénzt kockára téve végül 100 millió forintot sikerült nyerniük. Az esetet rögzíti a bírósági ítélet indoklása.

Sájer Mária, Magyar Péter gazdasági főnöke bírósági vallomásában elismerte, hogy „nem volt ismeretlen” számára ez a pénzügyi modell, vagyis bevallotta, hogy több más piramisjátékban is részt vett. Súlyosbító körülményként értékelte a bíróság, hogy Sájer Mária akkor is folytatta az emberek kifosztását, amikor a banda egyes tagjait már letartóztatták. Még ekkor is kicsalt több gyanútlan emberből sokmillió forintot. Ahogy a bírósági ítélet indoklása kimondja: gátlástalanul hazudva, manipulálva fosztotta ki őket. Ezért a bíróság a lehető legsúlyosabb büntetésvégrehajtási fokozattal sújtotta, 4 év fegyházat kapott, és még a feltételes szabadságra kerülés lehetőségét is kizárták. Ilyen büntetést csak a legveszélyesebb bűnözők esetében szabnak ki a bíróságok. Sájer Máriának le kellett ülnie mind a 4 évet. Aztán az útja Magyar Péterhez vezetett.

Családi értekezlet. Magyar Péter, az élettársa és a fegyházból nemrég szabadult „anyós”, a titkárságvezető és gazdasági főnök. A bűnbandán ma is 7 milliárd forintot keresnek a hatóságok.

Sájer Mária 4 év letöltött fegyház után lett Magyar Péter gazdasági vezetője. Ő követi nyomon a pénz útját…

A piramisjátékok szakértője árnyékként kíséri új főnökét. Nagy titkok tudója, minden számlára rálát…

A 8 milliárd forint nagy része - amit Sájer Mária és társai kicsaltak az 1200 emberből – a mai napig nem került elő. Körülbelül 7 milliárd forintot keresnek még a hatóságok. Nem kizárható, hogy ezeknek a milliárdoknak a tisztára mosásában is szerepet játszhat Magyar Péter gazdasági vezetője, aki most nemcsak a Tisza párt százmilliókat felemésztő költségeire, a kiállított számlák minden részletére, de a pénzügyi forrásokra, a bevételekre is rálát.

Magyar Péter pénzügyi főnöke, titkárságvezetője, Sájer Mária tudhatja, hova tűnt el 7 milliárd forint

Sájer Mária bűntársai a mai napig ilyen képekkel mutogatják magukat a közösségi médiában. Közülük az elsőrendű vádlott mai is fegyházbüntetését tölti. De hova rejtettek el, mibe fektettek be 7 milliárd forintot?