Karácsony Gergely az állandó jajgatás helyett tegye rendbe Budapest gazdálkodását!

Súlyos pénzügyi következményei lehetnek Budapest számára annak a döntésnek, amelyet az Alkotmánybíróság 2026. január 20-án hozott meg a szolidaritási hozzájárulás ügyében. A testület ugyanis visszautasította a Fővárosi Törvényszék indítványát, és kimondta: a hozzájárulásra vonatkozó törvényi szabályozás nem ütközik az Alaptörvénybe.

A szolidaritási hozzájárulás nem ütközik alaptörvénybe, nem jöttek be Karácsony Gergely számításai

A szolidaritási hozzájárulásról már másodszor döntött a bíróság



A Fővárosi Törvényszék korábban azt kifogásolta, hogy Budapest nem tudja érdemben vitatni a szolidaritási hozzájárulás összegének megállapítását, mivel azt jogszabály rögzíti, és a Magyar Államkincstár gyakorlatilag hatósági eljárás nélkül hajtja be az összeget. Az Alkotmánybíróság azonban emlékeztetett: már a 18/2024. (XI. 11.) AB határozatban is megvizsgálta ezt a kérdést, és akkor is arra jutott, hogy a szabályozás nem sérti a tisztességes eljáráshoz való jogot.

A mostani végzés így megerősítette a korábbi álláspontot: a szolidaritási hozzájárulás jogszerű, a bírósági kezdeményezés pedig nem volt megalapozott. A döntést ugyan egy különvélemény kísérte, de az érdemi következtetés nem változott.

Szentkirályi Alexandra, a fővárosi Fidesz frakció is reagált a döntésre. Elmondta: az Alkotmánybíróság már másodszor mondta ki, hogy a szolidaritási hozzájárulás nem alaptörvény-ellenes, és innentől kezdve Karácsony Gergely főpolgármesternek nem panaszkodnia kellene, hanem rendbe tenni a város gazdálkodását.





Kevesebb jutalom és balos kifizetőhely, több útfelújítás és fejlesztés a külső kerületekben!

-fogalmazott.

A jogi döntés azonban nemcsak politikai vita, hanem nagyon is konkrét pénzügyi következményekkel járhat. A fővárosi önkormányzat által elfogadott 2026-os költségvetés ugyanis olyan tételekre épült, amelyek most könnyen fiktív bevételnek bizonyulhatnak.

A tervek szerint Budapest 2026-os bevétele 532 milliárd forint lenne, azonban ebben szerepel egy 63,9 milliárd forintos összeg is, amelyet a városvezetés olyan állami támogatásként tüntetett fel, amelynek célja a nettó befizetővé válás elkerülése. Ugyanez az összeg a kiadási oldalon szolidaritási hozzájárulásként jelenik meg.