Hiába szerelték le: a jegyek 44 százalékát még mindig automatából veszik a budapestiek
A BKK korábban azzal indokolta a jegyárusító automaták tömeges leszerelését, hogy az utasok többsége már mobilapplikációban vásárol. A jegyeket a legfrissebb forgalmi adatok szerint azonban továbbra is automatákon keresztül veszik az emberek, miközben a mobilos értékesítés jóval elmarad ettől.
Nem igazolta számokkal a BKK korábbi kommunikációját a jegyértékesítési statisztika. A 2021–2022-ben végrehajtott automata-leszerelési hullámot azzal indokolták, hogy a budapestiek egyre inkább a mobilalkalmazásokat használják jegyvásárlásra. Most kiderült: ez nem igaz.
A tavalyi forgalmi jelentésből kiderül: a jegyértékesítés 44 százaléka továbbra is a BKK automatákon keresztül történik. Ez messze a legnagyobb arány az értékesítési csatornák között.
A mobiljegy-értékesítés ezzel szemben 31 százalékot tesz ki, vagyis jóval elmarad az automatás vásárlások arányától. A személyes értékesítés 16 százalékon áll, míg a Pay&GO rendszer, az üzleti ügyfelek és a viszonteladók együtt mindössze néhány százalékos részesedést képviselnek.
A hagyományos jegyet még mindig sokan veszik
Mindez azért figyelemreméltó, mert a korábbi döntések indoklásában a digitalizáció előretörésére hivatkoztak. Ehhez képest a számok azt mutatják, hogy az utasok jelentős része továbbra is a hagyományos jegyautomatákat részesíti előnyben.
Nem véletlen, hogy időközben megkezdődött a megmaradt automatahálózat modernizálása is. A forgalmi adatok alapján ugyanis egyértelmű: a budapestiek még nem mondtak le az automatás jegyvásárlásról. Bizonyára a BKK is levonta a következtetést, ugyanis a modernizálás mellett új automaták beszerelését is tervezik, közleményük szerint a közeljövőben 35 új automatát szerelnek fel Budapesten.
Bővült a BudapestGO funkció — már országos bérletet is lehet venni, de ma jár le a félhavi bérletek értékesítése
A BKK digitális jegyértékesítési rendszere, a BudapestGO applikáció újabb funkcióval bővült: mostantól nemcsak helyi jegyeket és bérleteket vásárolhatnak az utasok, hanem országos bérletet is, közvetlenül az alkalmazáson keresztül. Ez fontos lépés a jegyvásárlás digitalizációja felé, hiszen így egy helyen intézhetőek a helyi és országos utazásokhoz szükséges bérletek.
Ugyanakkor ma van az utolsó nap, amikor még lehet félhavi bérletet venni, ez a lehetőség megszűnik. A változás hatással lehet azokra az utasokra, akik eddig kényelmi okokból vagy ritkább utazási igény miatt ezt a konstrukciót választották.
