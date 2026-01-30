Hiába szerelték le: a jegyek 44 százalékát még mindig automatából veszik a budapestiek

Nem igazolta számokkal a BKK korábbi kommunikációját a jegyértékesítési statisztika. A 2021–2022-ben végrehajtott automata-leszerelési hullámot azzal indokolták, hogy a budapestiek egyre inkább a mobilalkalmazásokat használják jegyvásárlásra. Most kiderült: ez nem igaz.

A jegyet még sokan inkább az automatákból veszik Fotó: Kallus György / Világgazdaság

A tavalyi forgalmi jelentésből kiderül: a jegyértékesítés 44 százaléka továbbra is a BKK automatákon keresztül történik. Ez messze a legnagyobb arány az értékesítési csatornák között.

A statisztika szerint a jegyek közel felét automatákban vásárolják meg



A mobiljegy-értékesítés ezzel szemben 31 százalékot tesz ki, vagyis jóval elmarad az automatás vásárlások arányától. A személyes értékesítés 16 százalékon áll, míg a Pay&GO rendszer, az üzleti ügyfelek és a viszonteladók együtt mindössze néhány százalékos részesedést képviselnek.

A hagyományos jegyet még mindig sokan veszik

Mindez azért figyelemreméltó, mert a korábbi döntések indoklásában a digitalizáció előretörésére hivatkoztak. Ehhez képest a számok azt mutatják, hogy az utasok jelentős része továbbra is a hagyományos jegyautomatákat részesíti előnyben.

Nem véletlen, hogy időközben megkezdődött a megmaradt automatahálózat modernizálása is. A forgalmi adatok alapján ugyanis egyértelmű: a budapestiek még nem mondtak le az automatás jegyvásárlásról. Bizonyára a BKK is levonta a következtetést, ugyanis a modernizálás mellett új automaták beszerelését is tervezik, közleményük szerint a közeljövőben 35 új automatát szerelnek fel Budapesten.