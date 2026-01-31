- Klausmann Viktor a békéről: „A legkisebb fiamnak is meg kell adnom a biztonságot, a békét”
- Németh Kristóf: Ijesztő, hogy a gyerekeim háborúsat játszanak az óvodában
- Orbán Balázs a Háborúellenes Gyűlésen: világrendszerváltás van, cselekednünk kell! Nem ukrán jólétet akarunk, hanem magyart
- Pajtók Gábor a Háborúellenes Gyűlésen videón üzent: nemet mondunk a háború finanszírozására!
Orbán Viktor: jobbra húz a szív – megható videót posztolt a miniszterelnök
Megható pillanatok a hatvani Háborúellenes Gyűlésen.
Az életnél nincs jobb forgatókönyvíró – szokták mondani, s ez Hatvanban, a Háborúellenes Gyűlésen is bebizonyosodott, amikor egy idős hölgy ragadta magához a mikrofont.
Annyira szeretem önt, és 75 éves leszek választáskor, hogy szeretnék önnel kezet fogni, megölelni
– mondta az idős hölgy, akinek teljesítette az óhaját Orbán Viktor a hatvani Háborúellenes Gyűlésen. Az erről készült videót a miniszterelnök megosztotta a Facebook-oldalán. A felvételhez mindössze ennyit írt:
Jobbra húz a szív. Köszönöm!
A hatvani Háborúellenes Gyűlést a Hír TV online közvetítésében lehet élőben követni, illetve később visszanézni:
Top hírek
Hírlevél-feliratkozás
Hírlevél-feliratkozás
Nem akar lemaradni a Metropol cikkeiről? Adja meg a nevét és az e-mail címét, és mi hetente három alkalommal elküldjük Önnek a legjobb írásokat!Feliratkozom a hírlevélre