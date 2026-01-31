RETRO RÁDIÓ

Orbán Viktor: jobbra húz a szív – megható videót posztolt a miniszterelnök

Megható pillanatok a hatvani Háborúellenes Gyűlésen.

Az életnél nincs jobb forgatókönyvíró – szokták mondani, s ez Hatvanban, a Háborúellenes Gyűlésen is bebizonyosodott, amikor egy idős hölgy ragadta magához a mikrofont.

2026.01.31.DPK-Háborúellenes gyűlés-Hatvan OV ÖLELÉS
Fotó: MW

Annyira szeretem önt, és 75 éves leszek választáskor, hogy szeretnék önnel kezet fogni, megölelni

– mondta az idős hölgy, akinek teljesítette az óhaját Orbán Viktor a hatvani Háborúellenes Gyűlésen. Az erről készült videót a miniszterelnök megosztotta a Facebook-oldalán. A felvételhez mindössze ennyit írt:

Jobbra húz a szív. Köszönöm!


 

A hatvani Háborúellenes Gyűlést a Hír TV online közvetítésében lehet élőben követni, illetve később visszanézni: 


 

