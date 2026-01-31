Klausmann Viktor a békéről: „A legkisebb fiamnak is meg kell adnom a biztonságot, a békét”

Lokálpatriótaként nem volt kérdés Klausmann Viktor számára, hogy részt vegyen a szülővárosában. Hatvanban tartott szombati Háborúellenes Gyűlésen. A sorok között szúrta ki őt Rákay Philip, aki természetesen kedélyesen el is beszélgetett a műsorvezetővel. Még úgy is, hogy a témák, melyeket érintettek, nagyon is komolyak.

Klausmann Viktor is megjelent a hatvani Háborúellenes Gyűlésen (Fotó: MW)

Klausmann Viktor: „Azzal támadtak, hogy hatvani vagyok”

„Először is, szeretném egy virtuális pacsival azokat, akik óvodástársaim voltak a százötven méterrel arrébb lévő óvodában, vagy iskolástársaim négyszáz méterre innen” – kezdte a hatvani Háborúellenes Gyűlésen Klausmann Viktor, majd köszöntötte a tőle alig néhány méterre helyet foglaló régi ismerősét. Ezután a Digitális Polgári Körök nagykövete kitért arra, hogy Viktor, néhány éve, kis híján polgármester lett a közeli Gyöngyösön. „Akkoriban leginkább azzal támadtak, hogy hatvani vagyok, hiszen nem tudták, hogy a családunk itt is és Gyöngyösön is élt, vagyis mindkét világ a miénk. Gyöngyösön élt is egy nagyon híres rokonom.

Kórházigazgató volt és Dr. Klausmann Viktornak hívták. Ő hadi sebész volt az első világháborúban.

Nos, az a kampány, sok mindenre ráébresztett. Főleg az emberi gazemberségre. Mást nem is tudok mondani erre...” – komorodott el a műsorvezető, aki felidézte az akkor ellene folyó méltatlan, kampány egyik legdurvább elemére.

Klausmann Viktor felidézte az ellene folyó kampány legdurvább pillanatát (Fotó: YouTube)

„Amikor először megjelent egy horogkereszt a fejemen egy óriásplakáton Gyöngyösön, anyukám két napig sírt. Akkor elhatároztam, ha még egyszer olyan lehetőségem lesz, hogy ezt elkerülhessem, vagy tehessek ellene, meg fogom tenni. Ezért is vagyok itt és ezért is harcolok, harcolunk” – mesélte el szörnyű emlékét az édesapa, aki szeretné, hogy a legfiatalabb gyermeke is abban a biztonságban nőhessen fel, ahogy a két idősebb is.

Óriási tömeg vett részt a hatvani Háborúellenes Gyűlésen (Fotó: Mediaworks)

„Azt gondolom, hogy ennek a hároméves, legkisebb fiamnak is meg kell adnom azt a biztonságot, azt a folyamatosságot és leginkább azt a békét, legalább tizenöt évig, amíg nagyfiú nem lesz, amit megérdemel. Ahogy mi is megérdemeltük...” – zárta gondolatait Klausmann Viktor, akinek szavait a Bors idézte. A műsoervezető hatalmas tapsot kapott a telt házas, hatvani Háborúellenes Gyűlésen.