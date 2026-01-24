Rákay Philip ismét sziporkázott a Háborúellenes Gyűlésen

Győr, Nyíregyháza, Kecskemét, Mohács, Szeged és Miskolc után ezúttal Kaposváron zajlik a Háborúellenes Gyűlés. A rendezvény Gudics Máté előadásával indult, a Megasztár-győztes, felcsúti születésű énekes az István, a király rockoperából adta elő Koppány dalát. A mikrofont aztán Rákay Philip ragadta magához, aki megköszönte a produkciót, majd figyelmeztette az énekest, hogy a baloldal számára valószínűleg mostanáig volt tehetséges énekes...

Rákay Philipp Fotó: MW

Rákay Philip megjegyezte, a felcsúti énekes után fel fog lépni egy másik felcsúti is, Orbán Viktor miniszterelnökre utalva. Felidézte, az elmúlt héten a kormányfőt Donald Trump meghívta a Béketanácsba, Magyar Pétert pedig elzavarták Srasbourgban.

Közben a Tisza bemutatta Kapitány Istvánt, aki magát a magyar Jockey Ewingként mutatta be, aki céljai érdekében sosem riadt vissza a zsarolástól, a hazugságtól, de ő legalább nem volt impexes komcsi

– idézi a házigazda szavait a Bors.

Rákay Philipp hozzátette: valóban ezeknek az embereknek, globalista bábkormányoknak, Bajnai rajongóknak kell visszajönnie?