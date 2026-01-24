Elképesztő hangulatfotókat mutatott Orbán Viktor a Háborúellenes Gyűlésről

Mint azt megírtuk, Kaposváron folytatódik a Háborúellenes Gyűlés, a rendezvény szombaton 11 órakor kezdődik. Az eseményen ezúttal is ott lesz Orbán Viktor, akitől a miskolci eseményhez hasonlóan, most is lehet kérdezni.

Fotó: Miniszterelnöki Sajtóiroda/Benko Vivien Cher

A miniszterelnök nemsokkal a kaposvári Háborúellenes Gyűlés kezdete előtt látványos hangulatfotókat osztott meg a közösségi oldalán.

Háborúellenes Gyűlés, Kaposvár. 11-kor kezdünk élőben itt, a Facebookon!

- olvasható a kormányfő bejegyzésében.