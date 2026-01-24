- Móring József a Háborúellenes Gyűlésen: Álljunk ki az értékeink mellett április 12-én
- Gelencsér Attila a fiatalokhoz szólt a Háborúellenes Gyűlésen
- Kelei Zita: A béke nem magától értetődő
- Szita Károly a Háborúellenes Gyűlésen: Velünk az is nyer, aki nem ránk szavaz
Elképesztő hangulatfotókat mutatott Orbán Viktor a Háborúellenes Gyűlésről
A közösségi oldalán mutatta meg a hangulatfotókat.
Mint azt megírtuk, Kaposváron folytatódik a Háborúellenes Gyűlés, a rendezvény szombaton 11 órakor kezdődik. Az eseményen ezúttal is ott lesz Orbán Viktor, akitől a miskolci eseményhez hasonlóan, most is lehet kérdezni.
A miniszterelnök nemsokkal a kaposvári Háborúellenes Gyűlés kezdete előtt látványos hangulatfotókat osztott meg a közösségi oldalán.
Háborúellenes Gyűlés, Kaposvár. 11-kor kezdünk élőben itt, a Facebookon!
- olvasható a kormányfő bejegyzésében.
